Российский олигарх разлюбил путина и разругал войну, не выбирая выражений

От путина отворачивается все больше и больше людей.

Во вторник, 19 апреля, на 55-й день полномасштабного вторжения рф в Украину российский бизнесмен Олег Тиньков открыто выступил против войны.

Соответствующий пост предприниматель опубликовал на своей странице в Instagram.

"Гибнут невинные люди и солдаты. Генералы проснувшись с похмелья, поняли, что у них г**но-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране г**но и погрязло в непотизме (кумовство), холуйстве и чинопочитании? Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества… Конечно есть д**илы, рисующие Z, но д**илов в любой стране 10%. 90% россиян против этой войны", — написал Тиньков.

По мнению Тинькова, "коллективный Запад" должен дать президенту рф "понятный выход из ситуации", который позволил бы политику "сохранить свое лицо" и остановить массовые убийства.

Отметим, раньше Тиньков не скрывал, что поддерживает президента рф.

Читайте также: Категория Украина Абрамовича действительно отравили: в Украине приоткрыли детали скандала Российский олигарх испытывал симптомы отравления, когда приезжал в Киев

Ранее сообщалось, что российский олигарх Роман Абрамович летал в Киев для того, чтобы "перезапустить переговоры" между Украиной и рф.

Напомним, В Германии конфисковали яхту российского миллиардера Алишера Усманова. Ее стоимость оценивается в 600-750 миллионов долларов.