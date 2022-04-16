Абрамовича действительно отравили: в Украине приоткрыли детали скандала

Российский олигарх испытывал симптомы отравления, когда приезжал в Киев

Участника переговоров по завершению войны россии против Украины и российского олигарха Романа Абрамовича действительно пытались отравить.

Об этом рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью Крым.Реалии.

Он отметил, что симптомы отравления Абрамович испытывал 3 марта, когда он прибыл в Киев и посетил офис Джемилева.

Также лидер крымскотатарского народа отметил, что целью отравления скорее всего был украинский нардеп Рустем Умеров, поскольку приезд олигарха держался в строгой тайне. Впрочем, Джемилев не стал исключать, что у отравления могли быть другие цели, поскольку российские спецслужбы не очень довольны Абрамовичем.

Он говорит, что предупредил олигарха о том, что санкции с россии не будут сняты до полной деоккупации всей территории Украины, включая Крым. Абрамович, по словам Джемилева, согласился с этим, однако усомнился в том, что это возможно будет достичь с действующим руководством кремля.

Напомним, во время выступления перед журналистами президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Абрамович представляет российскую сторону на переговорах и что их интересы не могут совпадать с украинскими.

"Мы можем быть заинтересованы в решении каких-то вопросов невоенным путем, прекращения войны", — отметил он.

Вместе с тем Зеленский отметил, что считает "неплохим" признаком то, что на переговорах позиция россиян, где доминирует точка зрения, предусматривающая уничтожение украинского народа, присутствует "экономический компонент".

Как сообщалось, группа журналистов-расследователей Bellingcat ранее сообщала, что Абрамовича и трех членов украинской делегации пытались отравить на переговорах в начале марта.

Представители российского олигарха эту информацию позже подтвердили.

Среди пострадавших от отравления также называется имя украинского нардепа Рустема Умерова, однако сам он это опровергает.