Укр

Абрамовича действительно отравили: в Украине приоткрыли детали скандала

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
48
Роман Абрамович Новость обновлена 16 апреля 2022, 17:54
Роман Абрамович

Российский олигарх испытывал симптомы отравления, когда приезжал в Киев

Участника переговоров по завершению войны россии против Украины и российского олигарха Романа Абрамовича действительно пытались отравить.

Об этом рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью Крым.Реалии.

Он отметил, что симптомы отравления Абрамович испытывал 3 марта, когда он прибыл в Киев и посетил офис Джемилева.

Также лидер крымскотатарского народа отметил, что целью отравления скорее всего был украинский нардеп Рустем Умеров, поскольку приезд олигарха держался в строгой тайне. Впрочем, Джемилев не стал исключать, что у отравления могли быть другие цели, поскольку российские спецслужбы не очень довольны Абрамовичем.

Он говорит, что предупредил олигарха о том, что санкции с россии не будут сняты до полной деоккупации всей территории Украины, включая Крым. Абрамович, по словам Джемилева, согласился с этим, однако усомнился в том, что это возможно будет достичь с действующим руководством кремля.

Напомним, во время выступления перед журналистами президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Абрамович представляет российскую сторону на переговорах и что их интересы не могут совпадать с украинскими.

"Мы можем быть заинтересованы в решении каких-то вопросов невоенным путем, прекращения войны", — отметил он.

Вместе с тем Зеленский отметил, что считает "неплохим" признаком то, что на переговорах позиция россиян, где доминирует точка зрения, предусматривающая уничтожение украинского народа, присутствует "экономический компонент".

Как сообщалось, группа журналистов-расследователей Bellingcat ранее сообщала, что Абрамовича и трех членов украинской делегации пытались отравить на переговорах в начале марта.

Представители российского олигарха эту информацию позже подтвердили.

Среди пострадавших от отравления также называется имя украинского нардепа Рустема Умерова, однако сам он это опровергает.

Теги:
#Украина #Россия #Роман Абрамович #Мустафа Джемилев
Владимир Зеленский
Украина
Переговоры Украины с россией: Зеленский заявил о двух возможных договорах
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Переговоры Украины с россией: Зеленский заявил о двух возможных договорах
Дата публикации
Категория
Украинские защитники ликвидировали еще одну российскую "шишку"
Еще один российский генерал погиб в Украине
Дата публикации
Категория
MQ-9 Reaper
Долетит до Москвы: в Кабмине описали мощь новых беспилотников США для Украины
Дата публикации
Категория
Украинцы вынуждены выживать в плену в ужасных условиях
Сколько украинских бойцов в плену у россиян: Верещук назвала цифру
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится вот уже 52 дня
Война — день 52: оккупанты уже потеряли более 20 тысяч солдат и мстят за это мирным городам Украины