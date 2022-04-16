Абрамовича справді отруїли: в Україні відкрили деталі скандалу

Російський олігарх відчував симптоми отруєння, коли приїжджав до Києва

Учасника переговорів щодо завершення війни росії проти України та російського олігарха Романа Абрамовича справді намагалися отруїти.

Про це розповів лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв’ю Крим.Реалії.

Він зазначив, що симптоми отруєння Абрамович відчував 3 березня, коли він прибув до Києва та відвідав офіс Джемілєва.

Також лідер кримськотатарського народу зазначив, що ціллю отруєння найімовірніше був український нардеп Рустем Умеров, оскільки приїзд олігарха тримався у суворій таємниці. Втім, Джемілєв не виключав, що у отруєння могли бути інші цілі, оскільки російські спецслужби не дуже задоволені Абрамовичем.

Він каже, що попередив олігарха про те, що санкції з росії не буде знято до повної деокупації всієї території України, включаючи Крим. Абрамович, за словами Джемілєва, погодився з цим, однак засумнівався в тому, що це можливо буде досягти з керівництвом кремля, що діє.

Нагадаємо, під час виступу перед журналістами президент України Володимир Зеленський зазначив, що Абрамович представляє російську сторону на переговорах і їхні інтереси не можуть збігатися з українськими.

"Ми можемо бути зацікавлені у розв'язання якихось питань невоєнним шляхом, припинення війни", — зазначив він.

Водночас Зеленський зазначив, що вважає "непоганою" ознакою те, що на переговорах позиція росіян, де домінує точка зору, яка передбачає знищення українського народу, присутній "економічний компонент".

Як повідомлялося, група журналістів-розслідувачів Bellingcat раніше повідомляла, що Абрамовича та трьох членів української делегації намагалися отруїти на переговорах на початку березня.

Представники російського олігарха цю інформацію пізніше підтвердили.

Серед постраждалих від отруєння також називається ім’я українського нардепа Рустема Умерова, однак він сам це спростовує.