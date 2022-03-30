Правозахисник, який постраждав від росіян: що відомо про Рустема Умерова, учасника переговорів з РФ

Нардеп став "зіркою" російських ЗМІ з моменту своєї участі у переговорах з агресором

Через місяць після початку переговорів між Україною та РФ з’явилася інформація про отруєння одного з учасників – народного депутата України Рустема Умерова. І хоч сам політик цю інформацію спішно спростував, згодом у західній пресі з’явилися дані про отруєння ще двох людей, причетних до діалогу між Москвою та Києвом – одним із них виявився Роман Абрамович.

"Телеграф" вирішив поцікавитися, що відомо про народного депутата, який став одним із членів української делегації на переговорах із росією.

Хто такий Рустем Умеров

Рустема Умерова можна назвати одним із постраждалих від СРСР, адже він народився в сім’ї кримських татар, 1944 року насильно депортованих із Криму до Середньої Азії, так що місцем його народження 1982 року став узбецький Самарканд.

Зі здобуттям Україною незалежності сім’я Умерових повернулася до Криму, а сам Рустем закінчив Національну академію управління. Чим майбутній політик займався у 90-ті інформації майже немає.

У 2003-2010 роках він працював у компанії мобільного оператора Lifecell, у цей же період зайнявся громадською діяльністю, став одним із засновників громадської організації Земляцтво кримських татар. Тоді ж став радником лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва.

Після звільнення з Lifecell працював у топ-менеджменті низки комерційних структур, а також зайнявся благодійністю, заснував низку фондів, що допомагають розвитку вітчизняних політиків та мусульманським громадам.

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У 2013-2019 роках Рустем Умеров керував інноваційною компанією ASTEM, яка керує інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури.

Саме з посади керівника цієї компанії Умерова було обрано народним депутатом України за списками партії "Голос" на виборах у 2019 році. У парламенті він став секретарем Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республікі Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин.

Участь у переговорах та отруєння

Рустем Умеров став одним із шести членів української делегації на переговорах з РФ, що відбулися 28 лютого на українсько-білоруському кордоні.

Досі не зовсім зрозуміло, чому саме він став членом цієї делегації, можливо, тут зіграв роль статус Умерова як секретаря профільного парламентського комітету.

Як повідомили журналісти-розслідувачі Bellingcat, 3-4 березня із таємним візитом у Києві побував неформальний комунікатор між Банковою та Кремлем – Роман Абрамович. Він зустрічався з кількома українськими перемовниками, після чого в учасників зустрічі виявили сліди отруєння. Незважаючи на спростування Умерова, у Абрамовича факт його отруєння підтвердили.

Також про ту зустріч західні ЗМІ написали, що президент Володимир Зеленський через Абрамовича передав володимиру путіну якусь записку, написану від руки. У ній нібито були пропозиції мирного врегулювання конфлікту і путін, побачивши її, нібито відповів: "я їх знищу".