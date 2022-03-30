Правозащитник, пострадавший от русских: что известно о Рустеме Умерове, участнике переговоров с рф

Нардеп стал "звездой" российских СМИ с момента своего участия в переговорах с агрессором

Спустя месяц после начала переговоров между Украиной и рф, появилась информация об отравлении одного из участников — народного депутата Украины Рустема Умерова. И хоть сам политик данную информацию спешно опроверг, позже в западной прессе появились данные об отравлении еще двоих людей, причастных к диалогу между Москвой и Киевом — одним из них оказался Роман Абрамович.

"Телеграф" решил поинтересоваться, что известно о народном депутате, ставшем одним из членов украинской делегации на переговорах с россией.

Кто такой Рустем Умеров

Рустема Умерова можно назвать одним из пострадавших от СССР, ведь он родился в семье крымских татар, в 1944 году насильственно депортированных из Крыма в Среднюю Азию, так что местом его рождения в 1982 году стал узбекский Самарканд.

С обретением Украиной независимости семья Умеровых вернулась в Крым, а сам Рустем окончил Национальную академию управления. Чем будущий политик занимался в 90-е информации почти нет.

В 2003-2010 годах он трудился в компании мобильном операторе Lifecell, в этот же период занялся общественной деятельностью, став одним из основателей общественной организации Землячество крымских татар. Тогда же стал советником лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева.

После ухода из Lifecell трудился в топ-менеджменте ряда руководящих структур, а также занялся благотворительностью, основал ряд фондов, помогающих развитию отечественных политиков и помогающих мусульманским общинам.

В 2013-2019 годах Рустем Умеров руководил инновационной компанией ASTEM, которая управляет инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры.

Именно с поста руководителя данной компании Умеров был избран народным депутатом Украины по спискам партии "Голос" на выборах в 2019 году. В парламенте он стал секретарем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Участие в переговорах и отравление

Рустем Умеров стал одним из 6 членов украинской делегации на переговорах с рф, состоявшихся 28 февраля на украино-белорусской границе.

До сих пор не вполне понятно, почему именно он стал членом этой делегации, возможно здесь сыграл роль статус Умерова как секретаря профильного парламентского комитета.

Как сообщили журналисты-расследователи Bellingcat, 3-4 марта с тайным визитом в Киеве был неформальный коммуникатор между Банковой и Кремлем — Роман Абрамович. Он встречался с несколькими украинскими переговорщиками, после чего у участников встречи обнаружили следы отравления. Несмотря на опровержение Умерова, у Абрамовича факт его отравления подтвердили.

Также о той встрече западные СМИ написали, что президент Владимир Зеленский через Абрамовича передал владимиру путину некую записку, написанную от руки. В ней якобы содержались предложения мирного урегулирования конфликта и путин, увидев ее, якобы ответил: "я их уничтожу".