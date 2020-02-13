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"Вопрос на контроле Минкульта": Умеров рассказал о ситуации с телеканалом ATR

"Вопрос на контроле Минкульта": Умеров рассказал о ситуации с телеканалом ATR
02:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Умеров рассказал о ситуации с финансированием телеканала ATR.

Сейчас решаются технические вопросы относительно финансирования крымскотатарского телеканала ATR, ситуация на контроле народных депутатов и соответствующих министерств.

Об этом в беседе с корреспондентом Укринформа 12 февраля рассказал секретарь Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Рустем Умеров.

"Мы общались и с Ленуром Ислямовым, и с председателем Меджлиса Рефатом Чубаровым, вместе с Мустафой Джемилевым, мы общались и с министром — сейчас этот вопрос на контроле Министерства культуры... Вчера состоялось рабочее совещание с казначейством, между ATR и казначейством. Сейчас они решают технический вопрос", - отметил Умеров.

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В то же время во время брифинга на КПВВ "Чонгар" по результатам выездного заседания Комитета, его председатель Дмитрий Лубинец заверил, что вопрос финансирования телеканала ATR находится непосредственно под контролем народных депутатов и отрабатывается совместно с министерствами финансов и культуры.

Как сообщалось ранее, 10 февраля крымскотатарский телеканал ATR, который после оккупации Крыма Россией с 2015 года вещает из Киева, заявил о том, что ему заблокировали финансирование.

В "ЕС" потребовали от президента разблокировать телеканал ATR

Телеканал запустил марафон #SaveATR, с эфирами без ведущих и гостей.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский пояснил, что на 2020 год телеканала предусмотрено 50 миллионов гривен, МКМС открыло ассигнования на 8,4 миллиона. Однако Государственное казначейство не провело эту операцию, так как оказались разногласия в трактовке закона о публичных закупках между ATR и казначейством.

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АТР, Минкульт, Дмитрий Лубинец, Рустем Умеров.
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