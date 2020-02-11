Бородянский не хочет, чтобы Министерство молодежи, культуры и спорта было разделено

Новости Украины:Глава Минкульта говорит, что инициатива по разделению его министерства не целесообразна.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не считает целесообразным разделение возглавляемого им ведомства.

Об этом он заявил во время заседания Организационного комитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Играх ХХХII Олимпиады и ХVI Паралимпийских играх 2020 году в городе Токио (Япония).

"Сегодня многие обсуждают целесообразность разделения Министерства культуры, молодежи и спорта и выделения Министерства спорта в отдельное. Искренне считаю, что это не будет на пользу спорту. Главное - это затормозит проведение реформы и перенесет ее минимум на один год... Это может поставить под угрозу подготовку к Олимпиаде", - сказал министр.

По его словам, необходимо завершить реорганизацию ведомства и создать государственное агентство спорта, создать все условия для запуска реформы.

Как сообщалось ранее, в новом правительстве были объединены Министерство молодежи и спорта и Минкультуры.

Напомним, На реставрацию фасадов в государственном бюджете на 2020 год запланировано около 50 млн грн.