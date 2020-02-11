Реформа спорта: Бородянский анонсировал строительство 100 стадионов

Новости Украины:В Минкульте заговорили о реформе спорта, которая включает в себя масштабное строительство спортивных объектов.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский анонсирует масштабную реформу спорта, в рамках которой планируется построить 100 стадионов по всей стране.

Об этом он заявил во время заседания Организационного комитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Играх ХХХІІ Олимпиады и ХVI Паралимпийских играх в 2020 году в г. Токио (Япония).

По его словам, министерство активно разрабатывает реформу спорта с привлечением всех федераций и общественных организаций.

"Основные направления реформы следующие. Первая - автономия федерации по развитию видов спорта и дополнительные программы финансирования спорта высших достижений, например топ-100 спортсменов; развитие массового спорта, это через финансирование детских, школьных и студенческих лиг с общим государственным бюджетом и местными бюджетами", - заявил он.

Также, по его словам, планируется создать украинский фонд спорта для финансирования спортивных стартапов и спортивных ивентов, особенно в малых городах и поселках.

"Масштабное строительство инфраструктуры спорта. Это 150 спортивных сооружений, в том числе 100 стадионов, которые начнут строить уже в текущем году, 24 мультиспортивных комплекса, 24 спортивных парка, международный тренировочный центр, международный спортивный класс", - сказал он.

Напомним, Министерство культуры, молодежи и спорта Украины намерено инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа.