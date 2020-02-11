Что будет с запретом на российские соцсети: в Минкульте дали ответ

Новости Украины:Министерство культуры, молодежи и спорта Украины намерено инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа.

Запрет на российские соцсети и медиа будет продлен. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр Владимир Бородянский.

В частности, Бородянский опроверг информацию о возможном разблокировании российских соцсетей и СМИ, поскольку весной заканчиваются сроки запрета.

"Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии... Будем инициировать. Обязательно", - добавил Бородянский.

Как сообщалось, в мае 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях на три года относительно российской интернет-компании "Яндекс", а также Mail.Ru Group, соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники".

Указ был мотивирован тем, что, по данным СБУ, российские спецслужбы ведут гибридную войну против населения Украины, используя в своих специальных операциях интернет-ресурсы "Вконтакте", "Одноклассники", Mail.ru. Эти две соцсети, когда-то самые популярные в стране, сейчас посещают около 10% украинских интернет-пользователей.

16 января 2020 года на сайте Президента Украины была зарегистрирована электронная петиция с просьбой возобновить работу всех интернет-ресурсов российских компаний. Сейчас под обращением подписались 2802 человека. Для рассмотрения петиция в течение трех месяцев должна набрать 25 тысяч голосов.

До победы на президентских выборах Владимир Зеленский подчеркивал, что альтернативных социальных сетей украинцам недостаточно, если они обходят запрет.