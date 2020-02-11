В "ЕС" потребовали от президента разблокировать телеканал ATR

Новости Украины:В "ЕС" назвали блокировку крымскотатарского телеканала ATR преступлением.

"Европейская солидарность" требует от Офиса президента разблокировать вещание крымскотатарского телеканала ATR. Об этом на своей страничке в Фейсбук написала Ирина Герщенко.

В своем сообщении она написала, что в обязаности государства входит поддержка культуры, языка и традиций крымскотатарского народа.

Ирина Геращенко заявила, что телеканал был заблокирован из-за якобы нехватки финансирования.

Депутатка считает, что закрыть канал, на кануне шестой годовщины аннексии Крыма, это преступление. Она считает, что гуманитарная политика нынешнего руководства страны, это политика реванша.

Напомним, Андрей Парубий сравнил нынешнюю власть с периодом правления Виктора Януковича.