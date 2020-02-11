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В "ЕС" потребовали от президента разблокировать телеканал ATR

В "ЕС" потребовали от президента разблокировать телеканал ATR
10:37 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:В "ЕС" назвали блокировку крымскотатарского телеканала ATR преступлением.

"Европейская солидарность" требует от Офиса президента разблокировать вещание крымскотатарского телеканала ATR. Об этом на своей страничке в Фейсбук написала Ирина Герщенко. 

В своем сообщении она написала, что в обязаности государства входит поддержка культуры, языка и традиций крымскотатарского народа.   

Ирина Геращенко заявила, что телеканал был заблокирован из-за якобы нехватки финансирования. 

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Депутатка считает, что закрыть канал, на кануне шестой годовщины аннексии Крыма, это преступление. Она считает, что гуманитарная политика нынешнего руководства страны, это политика реванша. 

Напомним, Андрей Парубий сравнил нынешнюю власть с периодом правления Виктора Януковича.

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АТР, Ирина Геращенко, Телеканал, Крымские татары, Европейская солидарность.
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