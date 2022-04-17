Абрамович вновь поехал в Киев: в СМИ узнали детали

Переговорщик от россии отправился в Украину, чтобы сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки

Российский олигарх и член переговорной делегации Роман Абрамович вновь отправился в Киев, чтобы попытаться перезапустить мирные переговоры между Украиной и россией.

Об этом стало известно Bloomberg.

По информации издания он уже встретился с переговорщиками украинской делегации, чтобы обсудить пути к возобновлению переговоров, которые зашли в тупик после того, как мир увидел зверства оккупантов в Буче и других освобожденных городах Киевской области.

Впрочем, представители Абрамовича сообщили, что тот в настоящий момент находится не в Киеве. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк от комментариев на эту тему отказался, а в кремле не ответили на запрос издания.

В своем интервью для украинских СМИ президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры зашли в тупик, поскольку Украина не станет "торговать своей территорией и людьми".

Кроме того, он добавил, что если россияне уничтожат украинских военных в осажденном Мариуполе, то это может поставить точку в любых переговорах с Москвой.

Как сообщалось ранее, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев подтвердил, что Абрамович 3 марта посещал Киев с симптомами отравления. При этом он считает, что целью задумки российских спецслужб мог быть нардеп Рустем Умеров, но не стал исключать, что таким образом хотели ликвидировать самого Абрамовича.