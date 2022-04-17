Абрамович знову поїхав до Києва: у ЗМІ дізналися деталі

Перемовник від росії відправився в Україну, щоб зрушити переговорний процес з мертвої точки

Російський олігарх та член переговорної делегації Роман Абрамович знову вирушив до Києва, щоб спробувати перезапустити мирні переговори між Україною та Росією.

Про це стало відомо Bloomberg.

За інформацією видання, він уже зустрівся з перемовниками української делегації, щоб обговорити шляхи до відновлення переговорів, які зайшли в глухий кут після того, як світ побачив звірства окупантів у Бучі та інших звільнених містах Київської області.

Втім, представники Абрамовича повідомили, що той зараз перебуває не у Києві. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк від коментарів на цю тему відмовився, а у кремлі не відповіли на запит видання.

У своєму інтерв’ю для українських ЗМІ президент Володимир Зеленський заявив, що переговори зайшли в глухий кут, оскільки Україна не стане "торгувати своєю територією та людьми".

Крім того, він додав, що якщо росіяни знищать українських військових в обложеному Маріуполі, то це може поставити крапку у будь-яких переговорах із Москвою.

Як повідомлялося раніше, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв підтвердив, що Абрамович 3 березня відвідував Київ із симптомами отруєння. При цьому він вважає, що метою задуму російських спецслужб міг бути нардеп Рустем Умеров, але не виключав, що таким чином хотіли ліквідувати самого Абрамовича.