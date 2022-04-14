Спрятать не получилось: в Германии конфисковали 156-метровую яхту российского олигарха

Яхта оценивается в 600-750 миллионов долларов.

В Германии конфисковали яхту российского миллиардера Алишера Усманова, который попал под западные санкции из-за войны россии против Украины.

Власти Гамбурга арестовали суперяхту Dilbar после того, как установили, что ее пытались спрятать от воздействия санкций сменой владельца.

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Как сообщает Bloomberg, конечным владельцем яхты оказалась сестра Усманова – Гульбахор Исмаилова, на которую также распространяются западные санкции.

156-метровое судно, крупнейшее в мире по объему, проходило переоборудование в портовом городе на севере Германии.

Самая большая яхта в мире по внутреннему объему, с валовой вместимостью чуть менее 16 000 тонн построена в 2016 году. Судно может развивать максимальную скорость в 23 узла, и оснащено 25-метровым бассейном, двумя вертолетными площадками и пр. На его борту могут разместиться до 24 гостей и около 100 членов экипажа.

Справка: Алишер Усманов – российский предприниматель и меценат узбекского происхождения, миллиардер. Усманов владеет крупным пакетом акций USM, российской инвестиционной группы, владеющей пакетами акций Металлоинвеста, одного из крупнейших мировых производителей железной руды, и телекоммуникационной компании МегаФон. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, он занимает шестое место среди самых богатых россиян с состоянием в 19 миллиардов долларов. Яхта названа в честь его матери.

Стоит отметить, что ранее Усманов лишился еще и двух вертолетов общей стоимостью 26 миллионов долларов.