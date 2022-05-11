Російський мільярдер визнав, що українська армія сильніша за армію росії

Мільярдер, який виїхав з росії, визнав, що армія України здатна видавити окупантів зі своєї землі.

Російський мільярдер Олег Тіньков визнав, що українська армія сильніша за російську.

Про це він сказав під час розмови з блогером та журналістом Юрієм Дудем.

Тіньков нагадав, що колись пропонував Заходу дати російському диктатору володимиру путіну можливість уникнути відповідальності за військові злочини, щоб той зупинив війну. За його словами, тоді його пропозицію сприйняли з критикою, і він від нього відмовився.

На це Дудь відповів, що це може створити прецедент для наступних диктаторів, які пам’ятатимуть, що колись комусь вдалося уникнути відповідальності.

У відповідь Тіньков висловив переконання, що тиснути путіна можна до Москви, але це швидше за все призведе до ядерної війни.

"Ну, очевидно, що якщо Україна перейде… а це очевидно, що українська армія сильніша, сьогодні, у моменті. Ну просто їм є що захищати, на відміну від іншої сторони. Ну от вони їх видавлять, а далі що?", — — сказав мільярдер.

Він припустив, що війна на цьому не закінчиться і ЗСУ зможуть продовжувати наступ хоч до Москви.

Слова Тінькова про війну з 42:36

Як повідомлялося раніше, Олег Тіньков до початку вторгнення росії в Україну неодноразово публічно підтримував путіна та навіть пропонував призначити його імператором. Проте вже наприкінці лютого його думка різко змінилася і він оприлюднив кілька постів із критикою війни, а також людей, які її підтримують. Останнім часом у росії мільярдер не проживає.