Укр

Сами помогают ВСУ на Змеином: британская разведка тонко потроллила россиян

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Змеиный в море Новость обновлена 11 мая 2022, 08:50
Змеиный в море

Остров оккупирован российскими захватчиками

Украинский остров Змеиный в Черном море стал одной из арен обороны Украины — там почти ежедневно уничтожают российскую технику с помощью БПЛА. Название кусочка суши чуть более 500 метров в ширину стало известно на весь мир благодаря фразе украинских защитников, куда нужно идти российскому кораблю.

Но Змеиный — не просто остров, он стратегически важен. Об этом напоминает британская разведка в своей утренней сводке по Украине.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Британцы отмечают, что если россии удастся укрепить свои позиции на Змеином с привлечением сил ПВО и крылатых ракет береговой охраны, это откроет ей возможность к доминированию в прилегающей к Одесской области северо-западной части акватории Черного моря.

Расположение Змеиного на карте
Расположение Змеиного на карте

При этом в разведке отметили успехи Украины в поражении российской техники с помощью беспилотников "Байрактар".

После потопления крейсера "Москва", запад Черного моря более открыт для поражения оккупантов. Не обошлось в сообщении и без троллинга. В сводке отметили, что российские попытки нарастить количество сил на Зеином дают Украине "больше возможностей для вступления в бой с российскими войсками и уничтожения материальных объектов".

Ранее "Телеграф" писал, что в окрестностях Змеиного украинские силы уничтожили два десантно-штурмовых катера "Раптор" и один десантный "Серна" с зенитно-ракетным комплексом.

Как отмечают эксперты, важность украинского доминирования на Змеином тяжело переоценить как с точки зрения безопасности Украины с юго-запада, так и для экспортного потенциала.

Теги:
#Украина #Великобритания #Разведка #Остров Змеиный #Змеиный
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