Сами помогают ВСУ на Змеином: британская разведка тонко потроллила россиян
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 29
Остров оккупирован российскими захватчиками
Украинский остров Змеиный в Черном море стал одной из арен обороны Украины — там почти ежедневно уничтожают российскую технику с помощью БПЛА. Название кусочка суши чуть более 500 метров в ширину стало известно на весь мир благодаря фразе украинских защитников, куда нужно идти российскому кораблю.
Но Змеиный — не просто остров, он стратегически важен. Об этом напоминает британская разведка в своей утренней сводке по Украине.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
Британцы отмечают, что если россии удастся укрепить свои позиции на Змеином с привлечением сил ПВО и крылатых ракет береговой охраны, это откроет ей возможность к доминированию в прилегающей к Одесской области северо-западной части акватории Черного моря.
При этом в разведке отметили успехи Украины в поражении российской техники с помощью беспилотников "Байрактар".
После потопления крейсера "Москва", запад Черного моря более открыт для поражения оккупантов. Не обошлось в сообщении и без троллинга. В сводке отметили, что российские попытки нарастить количество сил на Зеином дают Украине "больше возможностей для вступления в бой с российскими войсками и уничтожения материальных объектов".
Ранее "Телеграф" писал, что в окрестностях Змеиного украинские силы уничтожили два десантно-штурмовых катера "Раптор" и один десантный "Серна" с зенитно-ракетным комплексом.
Как отмечают эксперты, важность украинского доминирования на Змеином тяжело переоценить как с точки зрения безопасности Украины с юго-запада, так и для экспортного потенциала.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-