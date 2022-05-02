Эксперт в вопросах политики, аналитик Игар Тышкевич проанализировал удар ВСУ по позициям российской армии около острова Змеиный.

Почему я жду новостей с о. Змеиный?

Украинские войска за минувшие 5 дней дважды поразили цели в районе острова Змеиный. Вначале технику, включая системы ПВО потом два катера проекта 03160 "Раптор". Это маленькие, но чрезвычайно юркие (по спокойной воде скорость до 48 узлов) патрульные катера, которые могут перевозить до 20 человек "пассажиров".

Последовательность операций и то, какие цели поражены, наталкивает на интересные выводы. Тут сразу давайте договоримся забыть о том, что сейчас все вокруг "военные эксперты" и попробуем просто рассуждать с точки зрения логики.

Про попытку раскачать ситуацию в Приднестровье, думаю, слышали. И возможно даже видели "карты ударов из ПМР" то ли на Одессу, то ли севернее, в направлении Николаева. Да вот беда, личного состава и техники в Приднестровье (говорю суммарно, с контингентом ВС РФ) не хватит ни для одного ни для второго.

Зато проблемы в Приднестровье помноженные на противоречия Гагаузской автономии и Кишинёва, на существенные пророссийские настроение на севере (кроме Гагаузии) страны могут создать новую точку напряжённости. Но это не такая большая проблема для Украины, а, скорее фон.

Чтобы понять что может быть проблемой, взгляните на карту юга Одесской области. На Дунае — как минимум 4 порта, способных принимать корабли класса река-море (а один и морские суда). Вверх по реке (речным транспортом) маршруты торговли со странами ЕС. Вниз по течению — Чёрное море. И заблокировать выход из устья у РФ не получается, поскольку по реке проходит граница Украины и Румынии. То есть для нас это потенциальные маршруты экспорта (который пока практически стоит). А затяжная война требует работающей экономики (деньги нужны).

Через этот же регион идёт более половины поставок из Румынии. А это и топливо и боеприпасы и временами даже техника, если что. У нас война — всё это необходимо.

К чему тут карта? Смотрите на дороги. В регион ведёт либо дорога через формально молдавскую территорию (через Паланку) и по мосту через Днестровский лиман. ЖД — только через лиман. На мост уже дважды за минувшую неделю прилетало от русских.

А теперь представьте себе, что на территории региона действуют несколько ДРГ противника, которые кошмарят и автодорогу Одесса-Рени. Теоретически, с ними можно разобраться, перебросив часть войск от Одессы. Но если есть дороги. А если мост в Затоке вновь повреждён, а в Молдове беспорядки (помним, что вторая дорога через Молдову и для переброски силовиков надо как минимум ставить в известность власти этой страны). Полицию, войска, естественно, перебросишь в любом случае — вопрос в скорости.

Таким образом, ДРГ, небольшие десанты опасны. Теперь с точки зрения русских. Что необходимо для эффективной заброски и работы ДРГ?

Скрытность подготовки (чтобы противник не узнал твои планы)?

Возможность скрытно забросить и если что оказать поддержку (то есть наличие некоей базы в пределах досягаемости).

Теперь смотрим на остров Змеиный. Менее 40 км до берега, причём до дельты Дуная (где незаметно подойти очень даже можно). Логичный выбор места для базы и точки координации работы групп. А чтобы украинская сторона не отслеживала, на остров затянули системы ПВО (работать против БПЛА) и средства связи. Пришлось, ведь раньше эта функция возлагалась на крейсер "Москва", да тот потонул. После чего подтянули к островку катера типа "Раптор", которые конструктивно предназначены для высадки десанта (до 20 чел) на морское побережья и в устья рек. А за счёт своего размера и скорости это не цель для ракет типа "Нептун": сложно и неэффективно.

Ответ Украины был прост. Вначале грохнули ПВО на острове. Небо "открылось". А через сутки Байрактарами накрыли и катера (которые выполняли челночные рейсы, вывозя трупы одних и завозя новых).

Таким образом, в теории рабочая идея оккупантов по созданию проблем на юге Одесчины, начала пробуксовывать. Увы, но сама затея расшатать регион в Москве не отменена. И Змеиный — удобная локация в такой работе. Поэтому то, что произошло возле его берегов есть нечто большее чем просто пару взорванных катеров.

Но, с другой стороны, это повод внимательно следить за новостями из региона.

Но есть ещё одна хорошая новость. СМИ сообщают, что американские РСЗО M142 HIMARS уже "совсем на подходе". Дальность системы (поставляемой в третьи страны) естественно не 500 км, как радостно заявили несколько журналистов. "Всего лишь" 300. НО на втором снимке расстояния от Одессы до рейда Севастополя, от ГуляйПоля до Крымского моста ну и от Харькова… там выбор целей вообще колоссальный.