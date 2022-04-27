ВСУ нанесли удар по российским ПВО на острове Змеиный: детали

Потери противника уточняются.

Украинские защитники нанесли удар по российским позициям на острове Змеиный, там был уничтожен ЗРК оккупантов и пункт управления.

Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования "Юг".

"Зафиксировано попадание в пункт управления, уничтожение зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", потери рашистов уточняются. Корабельная группировка флота противника переформатирована в сторону уменьшения", — сказано в сообщении.

Также отмечается, что за сутки россияне пытались наступать по направлению населенных пунктов Таврийское и Новая Зоря в Николаевской области, но понесли там потери и были отброшены.

Всего оккупанты на Юге Украины потеряли за день 16 солдат, танк и 4 единицы другой техники.

Как сообщалось ранее, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские защитники уже освободили от оккупантов 931 населенный пункт нашей страны.

Вместе с тем на Западе уже начали намекать, что Украине стоит освобождать всю свою территорию включая ОРДЛО и Крым. В частности такое заявление прозвучало от Минобороны Британии, а позже такую же информацию озвучили и в США.

Кроме того в США изменили подход к политике в отношении россии, который теперь заключается в ее максимальном ослаблении, что включает в себя не только санкционное давление, но и увеличение военной помощи Украине.