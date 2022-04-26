В США вслед за Британией высказались о возвращении Украиной всех своих территорий

Представитель американского военного командования генерал армии США Марк Милли заявил о целостности украинских территорий

После заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о возвращении Украиной Крыма и Донбасса, которые сейчас находятся в российской оккупации, в США заявили, что Украина должна контролировать все свои территории.

Об этом высказался глава Объединенного комитета начальников США генерал Марк Милли, передает украинский журналист Олег Базар.

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По словам Милли, консолидированная политика Вашингтона и союзников состоит в том, что Украина должна быть свободной и контролировать всю свою территорию.

"Я думаю, что это будет связано с ослаблением россии", — добавил он.

Напомним, что ранее в США определили долгосрочную цель помощи Украине в войне против россии — победить страну-агрессора, чтобы она больше не пошла на подобную агрессивную атаку в дальнейшем. Подтверждение этому журналисты увидели в словах министра обороны США Ллойда Остина после визита в Киев. Также, ссылаясь на источник в совете Нацбезопасности США, сообщается, что вторжение россии в Украину хотят сделать стратегическим провалом.