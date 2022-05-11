Укр

Профессор-пехотинец с популярного фото рассказал, что его поразило на Донбассе

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Федор Шандор со своими товарищами по службе Новость обновлена 11 мая 2022, 10:54
Федор Шандор со своими товарищами по службе

Преподаватель УжНУ сейчас воюет на самом опасном участке, который систематически подвергается обстрелам оккупантов

Профессор ужгородского национального университета Федор Шандор, который прославился благодаря фото, где он прямо на позициях ведет лекцию для студентов, поделился своим удивлением насчет гостеприимного, а главное украиноязычного мирного населения в селах Донбасса.

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Об этом преподаватель-пехотинец, а теперь и боец 101-й Закарпатской бригады терробороны, до полномасштабного вторжения россии не имевший ни одного боевого опыта и в последние дни ставший настоящей звездой соцсетей, рассказал в своем интервью для "Censor.net".

По словам ужгородца, их бригада сейчас воюет на одном из самых горячих направлений, где ведутся боевые действия с россиянами — "Изюм-Славянск", и в каждом селе, где бы они ни находились, мирные жители общаются на украинском языке.

"Мы уже поменяли 4-е село, а везде говорят на украинском языке. И это даже для меня было очень странным. Ведь говорили, что здесь говорят на русском, а я еще ни одного не встретил, кто говорит на нем. И это не маленькие села, а большие", — рассказал профессор.

Он отметил, что даже несмотря на то, что люди очень напуганы войной, они все равно остались гостеприимными и дружественными.

"На 90% люди такие как везде, ясно что напуганы войной, но как только мы пришли, сразу стали угощать. И хотя нам запрещено брать еду, потому что всякое может быть, сразу покажут, где вода, где что взять. Очень дружеские", — подытожил Шандор.

Ранее "Телеграф" рассказал о пяти сиротах, которым пришлось бежать из Донецкой области. Дети похоронили свою маму в воронке от убившего ее снаряда оккупантов. Теперь малышами опекается их старший 18-летний брат.

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