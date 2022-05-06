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"Дети похоронили маму в воронке от убившего ее российского снаряда": история пятерых сирот-беженцев из Донецкой области

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Снаряд, выпущенный россиянами, убил мать пятерых детей на Донетчине
Снаряд, выпущенный россиянами, убил мать пятерых детей на Донетчине

Молодой парень остался единственным кормильцем для четырех своих младших братьев и сестер

Развязанная россией война против Украины забирает жизни не только многих украинских военных, но и мирных украинцев, а многих детей оставляет круглыми сиротами.

Одной из таких трагических историй об оставшихся сиротами 18-летнем Славе и четырех его младших братьях и сестрах поделилась на своей странице в соцсети Фейсбук журналистка издания "Новое время" Ирина Ромалийская.

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Журналистка рассказывает, что молодому человеку пришлось стать взрослым, потому что российская армия убила его маму на его глазах.

"А у Славы ещё два младших брата и две младших сестрички. И теперь он называет их своими детьми. Теперь он — старший в семье. И единственный кормилец", — пишет Ромалийская.

Дети, лишившиеся всего из-за российского вторжения
Дети, лишившиеся всего из-за российского вторжения

Все дети-беженцы — из Донецкой области.

"Упал первый снаряд в десяти шагах от нас. Я увидел, как он упал. Мама легла, я присел. Она была возле меня. Совсем рядом. Я открываю глаза, мама лежит на боку и ее последнее слова: "Со мной все хорошо", – приводит журналистка слова Славика.

По словам молодого человека, он попытался перевязать раны мамы одеждой и побежал искать помощь. Когда вернулся, было уже поздно.

"Я зашел в дом, и дети все сами поняли. Они просто все сами поняли. Только Николь спросила: "можно ее было спасти?". Я сделал все, что можно было", – говорит парень.

Парень не в силах сдержать слез
Парень не в силах сдержать слез

Дети похоронили свою маму в воронке. В воронке от российского снаряда, который ее убил.

Других родственников у них нет.

18-летний Слава с младшей сестрой
18-летний Слава с младшей сестрой

Сейчас все дети находятся в Дрогобыче Львовской области. Малыши пошли в школу и им пока помогают волонтёры.

Старший — Славик — работает и планирует поступить на врача. Младшие девочки мечтают о других профессиях: Оливия хочет быть судьей, а Николь — адвокатом.

"Я хочу, чтоб у детей было детство. Я хочу, чтоб у них было такое будущее, чтоб они были в восторге. И я знаю, что я все для этого сделаю", — говорит Славик.

Журналистка отмечает, что сиротам нужны деньги на все: на квартиру, учебу, еду, одежду, на все. На жизнь.

А также опубликовала реквизиты карточки, через которую можно помочь детям:

"Ялов Вячеслав Іванович

ІНН 3797300818

Банк отримувача "АБ "Укргазбанк"

Код банку 320478

Рахунок: IBAN UA023204780000026206111366213

Призначення: (в меті переказу зазначити номер субрахунку 26206111366213.400101.980

Номер карты: 5355 0850 2974 7798".

Как сообщалось, россияне кроме насилия, пыток и убийств мирных украинцев в захваченных населенных пунктах также в массовом порядке депортируют людей, в частности, детей в россию.

Теги:
#Украина #Беженцы #Россия #Помощь #Война #Дети-сироты
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