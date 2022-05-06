Укр

Украинцы непобедимы: сеть поразило фото преподавателя, из окопа читающего лекцию студентам

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Федор Шандор пришел в военкомат в первый день войны, но преподавательскую деятельность не бросил Новость обновлена 06 мая 2022, 16:01
Федор Шандор пришел в военкомат в первый день войны, но преподавательскую деятельность не бросил

Профессор служит в батальоне терробороны

В сети стала вирусной фотография, на которой профессор Ужгородского национального университета Федор Шандор в военной форме, бронежилете, каске и оружии в руках читает лекцию студентам, сидя в окопе.

Кадром с передовой поделился его сослуживец Виктор Щадей на своей странице в Facebook, после чего снимок начали активно распространять.

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"В перерыве между боевыми дежурствами профессор УжНУ читает лекцию по туризмоведению своим студентам. Как и в мирной жизни, Шандор постоянно в движении, на связи с активными закарпатцами, помогающими нашим военным. Ну а лекции студентам – это святое, их пропускать нельзя. В первый же день войны Федор Федорович пришел в военкомат и несет службу в батальоне терробороны. Сейчас он на Востоке Украины. Служим с Шандором в одном отделении", – говорится в подписи к фотографии.

Тот факт, что военнослужащий в полном снаряжении с учебниками и телефоном в руках проводит лекцию для студентов, будучи на фронте, поразил пользователей сети. Украинцы восхищались мужеством преподавателя и его преданностью работе.

Федор Шандор из окопа читает лекцию своим студентам
Федор Шандор из окопа читает лекцию своим студентам

Сам Фёдор Шандор в комментарии Медиацентру Ужгородского университета рассказал, что за все время службы он ни разу не пропустил онлайн-занятия со студентами. По его словам, даже звуки обстрелов и взрывов его преподавательской работе не мешают.

"Каждый понедельник и вторник у меня пара в 8 утра – ни одной я не пропустил. Всегда предпочитаю утренние занятия: вычитал, а потом есть время на другую работу… Если стреляет где-то на фоне, то на пару это особо не влияет. Звук такой, как трактор ходит. Пары я провожу всегда возле блиндажа. Вот только что был обстрел, а мы вычитывали ошибки в модулях. Перешел в блиндаж и продолжил читать лекцию", – поделился профессор.

Для того чтобы иметь возможность проводить занятия, Федор Шандор договорился об индивидуальном графике боевых дежурств, а его собратья относятся к этому с пониманием. Профессор рассказал, что перед лекциями он всегда берет ночные дежурства, после которых имеет возможность выходить в онлайн со студентами.

Пользователи сети поступком преподавателя очень впечатлены и убеждены, что для студентов он тоже очень важен. Еще некоторые пришли к выводу, что наши военнослужащие — супер-герои.

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Теги:
#Украина #Россия #Война #Фото #Преподаватель #ВСУ
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