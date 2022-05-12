"Газпром" отказывается от транзита газа в Европу через Польшу: в чем дело

Компания объяснила это сакциями, которые ввел российский президент

Российский "Газпром" планирует остановить транзит газа в Европу через трубопровод "Ямал-Европа", проходящий по территории Польши. Все дело в санкциях кровавого диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

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По словам Куприянова, отказ России от транспортировки голубого топлива по газопроводу "Ямал-Европа" обусловлен тем, что Путин 3 мая ввел санкции против ряда иностранных компании. В их числе оказалась и EuRoPol GAZ, которой принадлежит участок указанного газопровода.

"Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу находящихся под санкциями лиц, в частности, для "Газпрома" это означает запрет на использование газопровода, принадлежащего компании EuRoPol GAZ, для транспортировки российского газа через Польшу", — заявил представитель российской компании.

Следует отметить, что Россия 11 мая ввела санкции против 31 иностранной компании (США, ЕС, Великобритании и Сингапура), часть из них называют "дочками Газпрома". В немилость кровавого диктатора некоторые из них попали из-за отказа отказа Москве в уплате за газ в рублях, а не в евро или долларах.

Ранее сообщалось, что "Газпром" полностью остановил поставки газа в Болгарию ("Булгаргаз") и Польшу (PGNiG). Российский монополист обосновал это тем, что решил потребовать от них оплаты газа в рублях, а Польша и Болгария отказались нарушать условия контрактов. В ЕС заявили, что исполнение этого решения является суровым нарушением санкций.