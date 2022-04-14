В ЕС определились, можно ли платить путину за газ в рублях — Bloomberg

Еврокомиссия убеждена, что путин пытается существенно изменить процедуру расчета и создать новую правовую ситуацию

Члены Европейской комиссии провели анализ нового указа российского лидера владимира путина, в рамках которого он хочет получать оплату за поставку газа в российских рублях. В ЕС убеждены, что выполнение этого решения является строгим нарушением санкций.

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Указанную информацию, ссылаясь на собственные источники, обнародовало издание Bloomberg.

"Новая процедура передаст полный контроль российскому государству относительно того, когда транзакция будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательств", — сообщил собеседник агентства, комментируя новый указ кровавого лидера россии.

Согласно его словам, исполнение этого распоряжения предоставило бы москве возможность контролировать обменный курс и манипулировать им по собственному усмотрению. Кроме того, этот механизм будет нарушать санкционные пакеты, принятые Европейским Союзом из-за вторжения россии в Украину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после того, как зверства россиян в Киевской области приобрели мировую огласку, Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС запретить импорт российского угля и мероприятие судов в свои порты. Эмбарго на нефть и газ пока не вводили.