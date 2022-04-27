россия прекращает поставлять газ сразу в две страны Европы

"Газпром" начал отключать Европу от поставок российского газа

Польша и Болгария получили сообщения от российского "Газпрома" о том, что с 27 апреля они перестанут получать газ из-за отказа рассчитываться за него рублями.

Об этом сообщили польская газовая госкомпания PGNiG и болгарский общественный вещатель BNR.

Отмечается, что Польша отказалась выполнять требование россии по обязательной конвертации средств за газ в рубли. В PGNiG отмечают, что не стали принимать предложения "Газпрома" относительно поправок в контракт от 1996 года о возможности в дальнейшем проводить расчеты в российской национальной валюте со счетов, которые компания смогла бы открыть в Газпромбанке.

Таким образом PGNiG получила уведомление, что с 9:00 27 апреля поставки газа через все точки входа в Польше будут прекращены.

В компании считают, что такой шаг является нарушением контракта и намерена приложить необходимые усилия, чтобы их возобновить в рамках существующих договоров.

Подобное сообщение также было получено болгарской компанией "Булгаргаз". В Минэнерго страны уже отметили, что требование россии по оплате в рублях не соответствует положениям контракта.

Впрочем, там добавили, что энергетические холдинги Болгарии уже приняли необходимые шаги, чтобы получать газ из альтернативных источников, так что для населения никаких ограничительных мер вводиться не будет.

Как сообщалось ранее, чтобы минимизировать ущерб от западных санкций и поддержать курс рубля российский диктатор владимир путин потребовал от Европы перевести все расчеты за газ в рубли. 23 марта он лично поручил российскому правительству и Центробанку разработать соответствующий механизм.