Компанія пояснила це сакціями, які ввів російський президент

Російський "Газпром" планує зупинити транзит газу до Європи через трубопровід "Ямал-Європа", який проходить територією Польща. Вся справа у санкціях кривавого диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

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За словами Купріянова, відмова Росії від транспортування блакитного палива газопроводом "Ямал-Європа" зумовлена тим, що Путін 3 травня ввів санкції проти низки іноземних компанії. У їх числі опинилася й EuRoPol GAZ, якій належить ділянка вказаного газопроводу.

"Встановлено заборону на здійснення угод та платежів на користь осіб, які перебувають під санкціями, зокрема, для "Газпрому" це означає заборону на використання газопроводу, що належить компанії EuRoPol GAZ, для транспортування російського газу через Польщу", — заявив представник російської компанії.

Варто зазначити, що Росія 11 травня ввела санкції проти 31 іноземної компанії (США, ЄС, Великої Британії та Сінгапуру), частину з них називають "дочками Газпрому". В немилість кривавого диктатора деякі з них потрапили через те, що відмовили Москві у сплаті за газ в рублях, а не в євро чи доларах.

Раніше повідомлялося, що "Газпром" повністю зупинив постачання газу до Болгарії ("Булгаргаз") та Польщі (PGNiG). Російський монополіст обґрунтував це тим, що вирішив вимагати від них оплати газу рублях, а Польща та Болгарія відмовилися порушувати умови контрактів. У ЄС заявили, що виконання цього рішення є суворим порушенням санкцій.