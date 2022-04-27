росія припиняє постачання газу відразу в дві країни Європи

"Газпром" почав відключати Європу від постачання російського газу

Польща та Болгарія отримали повідомлення від російського "Газпрому" про те, що з 27 квітня вони перестануть отримувати газ через відмову розраховуватися за нього рублями.

Про це повідомили польська газова держкомпанія PGNiG та болгарський громадський мовник BNR.

Зазначається, що Польща відмовилася виконувати вимогу Росії щодо обов’язкової конвертації коштів за газ у рублі. У PGNiG зазначають, що не стали приймати пропозиції "Газпрому" щодо поправок у контракт від 1996 року щодо можливості надалі проводити розрахунки у російській національній валюті з рахунків, які компанія змогла б відкрити у Газпромбанку.

Таким чином PGNiG отримала повідомлення, що з 9:00 27 квітня постачання газу через усі точки входу до Польщі буде припинено.

У компанії вважають, що такий крок є порушенням контракту і має намір докласти необхідних зусиль, щоб їх поновити у межах існуючих договорів.

Подібне повідомлення також було отримано болгарською компанією "Булгаргаз". У Міненерго країни вже зазначили, що вимога Росії щодо оплати в рублях не відповідає положенням контракту.

Втім, там додали, що енергетичні холдинги Болгарії вже вжили необхідних кроків, щоб отримувати газ з альтернативних джерел, так що для населення жодних обмежувальних заходів не вводитиметься.

Як повідомлялося раніше, щоб мінімізувати збитки від західних санкцій і підтримати курс рубля російський диктатор володимир путін вимагає від Європи перевести всі розрахунки за газ у рублі. 23 березня він особисто доручив російському уряду та Центробанку розробити відповідний механізм.