У ЄС визначилися, чи можна сплачувати путіну за газ у рублях - Bloomberg

Єврокомісія переконана, що путін намагається суттєво змінити процедуру розрахунку та створити нову правову ситуацію

Члени Європейської комісії провели аналіз нового указу російського лідера володимира путіна, в рамках якого він хоче отримувати оплату за постачання газу у російських рублях. У ЄС переконані — виконання цього указу є суворим порушенням санкцій.

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Вказану інформацію, посилаючись на власні джерела, оприлюднило видання Bloomberg.

"Нова процедура передасть повний контроль російській державі щодо того, коли транзакцію буде завершено і в який момент покупця буде звільнено від зобов'язань", – повідомив співрозмовник агенції, коментуючи новий указ кривавого лідера росії.

Згідно з його словами, виконання цього розпорядження, надало б москві можливість контролювати обмінний курс та маніпулювати ним на власний розсуд. Окрім того, цей механізм порушуватиме санкційні пакети, які Європейський Союз ухвалив через вторгнення рф в Україну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після того, як звірства росіян у Київській області набули світового розголосу, Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС заборонити імпорт російського вугілля і захід суден у свої порти. Ембарго на нафту та газ поки що не вводили.