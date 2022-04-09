Орбан готовий платити путіну за газ рублями: у ЄС знайшли чим відповісти

У ЄС кажуть, що Угорщина дотримується санкційного режиму

Якщо якась країна Європи почне розраховуватися за російський газ рублями, як того хоче кривавий диктатор володимир путін, то це буде розцінено як порушення санкційного режиму ЄС.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, передає CNN.

Зокрема вона звернула увагу на заяви прем’єра Угорщини Віктора Орбана, який висловив готовність проводити оплату в рублях, якщо росія цього вимагатиме.

"Ми зробили аналіз указу путіна, і юридична справа дуже чітка. Те, що пропонує путін — перевести євро в рублі, а потім сплатити рахунок за газ, — це порушення санкцій", — сказала фон дер Ляйєн.

При цьому вона наголосила, що Угорщина зараз дотримується санкційного режиму, а ЄС проводить з нею переговори з цього приводу.

Також глава ЄК зазначила, що наразі Євросоюз згуртований, як ніколи раніше не був до цього, і вона впевнена, що зараз жодна країна-член не захоче стати першою, хто цю єдність порушить.

Як повідомлялося раніше, 3 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори, за підсумками яких перемогу здобула партія чинного прем’єра Віктора Орбана.

Варто зазначити, що після виборів МЗС країни викликало українського посла. Причиною є нібито образливі заяви української влади щодо позиції Будапешта у війні росії та України.