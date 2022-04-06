Угорщину зачепили заяви України: вимагають не ображати

Влада Угорщини заявила, що хоче залишитися осторонь війни в Україні.

Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України Любов Непоп, заявивши, що причиною є нібито образливі заяви української влади щодо позиції Будапешта про війну росії та України.

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив у середу, 6 квітня, у себе на сторінці у Фейсбуку.

"Ніхто не може дозволити собі класифікувати демократичне рішення угорського народу! Заяви про встановлення тоталітарних режимів, співучасть у війні та жаль про волевиявлення угорського народу неприйнятні! Настав час українським лідерам припинити ображати Угорщину і визнати волю угорського народу" -— написав міністр.

Також політик зазначив, що Угорщина з перших днів засудила військову агресію рф, дозволила рятуватися українським біженцям і доставляє сотні тонн продовольства в рамках гуманітарної допомоги, проте безпека угорського народу має для влади першочергове значення, і тому країна хоче вийти з війни та залишитися осторонь.

Крім цього, Сійярто додав, що Угорщина не постачатиме зброю Україні і голосуватиме за енергетичні санкції проти росії.

Зазначимо, що Угорщина — це одна з небагатьох країн Європи, яка продовжує підтримувати політику диктатора путіна, а угорські ЗМІ ігнорують війну в Україні. На додаток, у багатьох статтях угорських журналістів є антиукраїнська риторика.

Як раніше писав "Телеграф", Угорщина блокувала вступ України до НАТО через питання етнічних меншин, У Закарпатській області України багато років проводиться політика підтримки населення угорського походження, Угорщина вкладає фінанси, їхньою мовою навіть випускається періодика та дублюється частина вивісок.