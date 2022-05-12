У путина опять пригрозили ядерной войной: кто на этот раз

Своей вины за развязанную войну с Украиной в рф не видят

В россии снова заговорили о возможности начала полноценной ядерной войны. На этот раз о "великом вооружении" Кремля, продолжая "северно-корейскую" риторику, высказался экс-президент, нынешний замглавы Совбеза рф Дмитрий Медведев. Политик заявил, что нынешний военный конфликт с Украиной развязали… на Западе.

Об этом сообщают росСМИ, передает "Телеграф".

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Согласно заявлениям Медведева, западными странами по отношению к россии была разыграна карта так называемой "войны по доверенности" (proxy war). Именно это, считает политик, сейчас и происходит на территории Украины.

К тому же он говорит, что конфликт может только усугубиться. По его мнению, на это влияют поставки западного оружия и обучение украинских военнослужащих их использовать, а также отправка на войну неизвестных "наемников", о которых регулярно заявляют в Кремле.

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Отдельным моментом, влияющим на протекание "спецоперации" россии в Украине является еще и проведение различных военных учений НАТО рядом с российскими границами. Все это, по словам Дмитрия Медведева, ощутимо повышает возможность прямой конфронтации рф и НАТО.

"А у такого конфликта, — подчеркнул Медведев, — всегда есть риск перехода в полноценную ядерную войну".

Следует добавить, что накануне таких громких заявлений стало известно, что в Финляндии и Швеции было поддержано решение о подаче заявок на членство в Североатлантическом Альянсе. Таким образом, заявление Медведева можно вполне расценивать, как реакцию Кремля на действия этих государств.

Добавим, что раньше мы писали, почему, по мнению политолога Андрея Пионтковского, кровавый диктатор владимир путин вряд ли рискнет нажать на "красную кнопку", развязав ядерную войну.

К слову, с тем, что ядерной войны не будет, согласен и советник главы ОП Алексей Арестович. По его словам, у политика уже вызрел новый план.