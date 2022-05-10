Ядерной войны не будет: Арестович озвучил новый план путина после 9 мая

россия будет добиваться трех целей

Кровавый российский диктатор владимир путин во время своего выступления на праздновании 9 мая подал определенный сигнал о дальнейшей военной кампании, считает советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Во время эфира с Марком Фейгиным он обратил внимание на фразу путина "Мы должны уберечь мир от глобальной войны". Арестович отметил, что с кремлевского это значит, что не будет ядерной войны и войны с НАТО.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Дальнейшую перспективу Арестович видит как вялотекущую попытку решить основные три задачи:

выход на границы Донетчины

выход на границы Луганщины

выход на границы Херсонщины.

Дальнейшие действия россии в войне

Арестович считает, что за этим последует попытка удержания, которая включит в себя скрытую мобилизацию и создание группировки на оккупированных территориях, для отражения контрнаступления и только. россия, вероятно, попытается повторить ситуацию лета 2015 — февраля 2022 года и создать переговорные площадки, чтобы подписать соглашение. "Нас ведут к Минску-3 — это все на что способна сейчас российская военная машина и правительство", — отметил политик.

Ранее "Телеграф" писал, что согласно картам боевых действий в Украине за минувшие сутки ситуация становится все горячее на востоке, а на юге было относительное затишье, вероятно, из-за празднования 9 мая на оккупированных территориях. Там празднование провели с максимальными мерами безопасности — в Мелитополе даже пропускали через специальные рамки. Эксклюзивный репортаж из оккупированного города.