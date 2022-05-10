Укр

Ядерной войны не будет: Арестович озвучил новый план путина после 9 мая

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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У путина есть несколько задач Новость обновлена 10 мая 2022, 08:45
У путина есть несколько задач

россия будет добиваться трех целей

Кровавый российский диктатор владимир путин во время своего выступления на праздновании 9 мая подал определенный сигнал о дальнейшей военной кампании, считает советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Во время эфира с Марком Фейгиным он обратил внимание на фразу путина "Мы должны уберечь мир от глобальной войны". Арестович отметил, что с кремлевского это значит, что не будет ядерной войны и войны с НАТО.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Дальнейшую перспективу Арестович видит как вялотекущую попытку решить основные три задачи:

  • выход на границы Донетчины
  • выход на границы Луганщины
  • выход на границы Херсонщины.

Дальнейшие действия россии в войне

Арестович считает, что за этим последует попытка удержания, которая включит в себя скрытую мобилизацию и создание группировки на оккупированных территориях, для отражения контрнаступления и только. россия, вероятно, попытается повторить ситуацию лета 2015 — февраля 2022 года и создать переговорные площадки, чтобы подписать соглашение. "Нас ведут к Минску-3 — это все на что способна сейчас российская военная машина и правительство", — отметил политик.

Ранее "Телеграф" писал, что согласно картам боевых действий в Украине за минувшие сутки ситуация становится все горячее на востоке, а на юге было относительное затишье, вероятно, из-за празднования 9 мая на оккупированных территориях. Там празднование провели с максимальными мерами безопасности — в Мелитополе даже пропускали через специальные рамки. Эксклюзивный репортаж из оккупированного города.

Теги:
#Война #Прогноз #Алексей Арестович
У путина есть несколько задач
Украина
Ядерной войны не будет: Арестович озвучил новый план путина после 9 мая
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