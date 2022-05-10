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"Горячее" всего в районе Северодонецка: свежие карты боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Николаевские десантники уничтожили российский бронеавтомобиль "Тигр" Новость обновлена 10 мая 2022, 07:26
Николаевские десантники уничтожили российский бронеавтомобиль "Тигр"

россия атакует на востоке и притихла на юге

Украинский Генштаб и Минобороны США независимо друг от друга сообщают о деморализованности российских солдат, поскольку наступление россии во многих районах оказалось в тупике. В районе Запорожья россолдаты не только пьянствуют, но и обстреливают сами себя, чтобы не попасть в первые ряды.

Исследователи The Institute for the Study of War цитируют данные американского Минобороны и сообщают, что у россии в Украине 97 батальонно-тактических групп. Они находятся в постоянном движении, поскольку несут в боях значительные потери. Есть данные также, что "новую кровь" уже запросили и частные военные кампании.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Тем не менее за 9 мая россиянам удалось достичь небольшого продвижения в окрестностях Северодонецка. Восточнее и западнее Изюма подтвержденных операций не было.

Карта боевых действий в Украине на 10 мая
Карта боевых действий в Украине на 10 мая

Восток Украины

Несмотря на отсутствие подтвержденных наступлений со стороны Изюма на запад и восток, росармия на этом направлении, предположительно, копит силы и может возобновить наступление в ближайшие дни. Ожидается, что основной будет атака на восток, на Славянск. Атаки артиллерией и по земле продолжается.

Если сравнивать карты боев с предыдущим днем, то территория, предположительно занятая российскими войсками, незначительно увеличилась со стороны линии Яполь-Рубежное в сторону Северодонецка. Сообщается о захвате поселка Нижнего и попытке взять под контроль Тошковку (25 км до Северодонецка). В районах Рубежного, Воеводовки, Белогоровки идут бои. На запад от Северодонецка позиции украинских военных под огнем, вероятная цель россиян — окружить Северодонецк и Рубежное с запада.

Карта боевых действий на утро 9 и 10 мая - сравнение
Карта боевых действий на утро 9 и 10 мая - сравнение

Харьков

Несмотря на успешные контрнаступательные действия на харьковском направлении, город все еще не в безопасности — в Минобороны США считают, что росвойска попытаются окружить его с севера и востока. Для того, чтобы усилить направление — в россии стянули к Белгороду 19 БТГ, — сообщает Генштаб ВСУ. За последнюю неделю оккупантов отодвинули на почти 48 км к востоку.

Карта боевых действий в Харьковской области на 10 мая
Карта боевых действий в Харьковской области на 10 мая

Мариуполь

Штурм "Азовстали" продолжается. Взорван мост в северной части предприятия, это указывает на продвижение россии на этом направлении.

Карта боев на "Азовстали"
Карта боев на "Азовстали"

Юг Украины

Наступления россии не было, но обстрелы продолжаются. Предположительно силы рф в Запорожской области перегруппировываются, чтобы подкрепиться отведенными от Мариуполя частями. Есть вероятность усиления подразделений на этом направлении после неудачи в Гуляйполе. Исследователи связывают паузу с празднованием 9 мая на оккупированной территории.

Карта боевых действий и оккупации на юге Украины
Карта боевых действий и оккупации на юге Украины

Ранее "Телеграф" писал, что эксперты считают, что переломить ход войны может оружие от союзников. Часть уже поставлена в Украину, а часть будет доступна по ленд-лизу — историческое решение подписано 9 мая президентом США.

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#Война #Карты
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