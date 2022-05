"Горячее" всего в районе Северодонецка: свежие карты боев в Украине

россия атакует на востоке и притихла на юге

Украинский Генштаб и Минобороны США независимо друг от друга сообщают о деморализованности российских солдат, поскольку наступление россии во многих районах оказалось в тупике. В районе Запорожья россолдаты не только пьянствуют, но и обстреливают сами себя, чтобы не попасть в первые ряды.

Исследователи The Institute for the Study of War цитируют данные американского Минобороны и сообщают, что у россии в Украине 97 батальонно-тактических групп. Они находятся в постоянном движении, поскольку несут в боях значительные потери. Есть данные также, что "новую кровь" уже запросили и частные военные кампании.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Тем не менее за 9 мая россиянам удалось достичь небольшого продвижения в окрестностях Северодонецка. Восточнее и западнее Изюма подтвержденных операций не было.

Карта боевых действий в Украине на 10 мая

Восток Украины

Несмотря на отсутствие подтвержденных наступлений со стороны Изюма на запад и восток, росармия на этом направлении, предположительно, копит силы и может возобновить наступление в ближайшие дни. Ожидается, что основной будет атака на восток, на Славянск. Атаки артиллерией и по земле продолжается.

Если сравнивать карты боев с предыдущим днем, то территория, предположительно занятая российскими войсками, незначительно увеличилась со стороны линии Яполь-Рубежное в сторону Северодонецка. Сообщается о захвате поселка Нижнего и попытке взять под контроль Тошковку (25 км до Северодонецка). В районах Рубежного, Воеводовки, Белогоровки идут бои. На запад от Северодонецка позиции украинских военных под огнем, вероятная цель россиян — окружить Северодонецк и Рубежное с запада.

Карта боевых действий на утро 9 и 10 мая - сравнение

Харьков

Несмотря на успешные контрнаступательные действия на харьковском направлении, город все еще не в безопасности — в Минобороны США считают, что росвойска попытаются окружить его с севера и востока. Для того, чтобы усилить направление — в россии стянули к Белгороду 19 БТГ, — сообщает Генштаб ВСУ. За последнюю неделю оккупантов отодвинули на почти 48 км к востоку.

Карта боевых действий в Харьковской области на 10 мая

Мариуполь

Штурм "Азовстали" продолжается. Взорван мост в северной части предприятия, это указывает на продвижение россии на этом направлении.

Карта боев на "Азовстали"

Юг Украины

Наступления россии не было, но обстрелы продолжаются. Предположительно силы рф в Запорожской области перегруппировываются, чтобы подкрепиться отведенными от Мариуполя частями. Есть вероятность усиления подразделений на этом направлении после неудачи в Гуляйполе. Исследователи связывают паузу с празднованием 9 мая на оккупированной территории.

Карта боевых действий и оккупации на юге Украины

Ранее "Телеграф" писал, что эксперты считают, что переломить ход войны может оружие от союзников. Часть уже поставлена в Украину, а часть будет доступна по ленд-лизу — историческое решение подписано 9 мая президентом США.