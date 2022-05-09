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Снайперы на крышах, советские флаги и "хиты" СССР: как Мелитополь встречает 9 мая

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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На 9 мая в оккупированном Мелитополе показали "советский шик" Новость обновлена 09 мая 2022, 11:41
На 9 мая в оккупированном Мелитополе показали "советский шик"

К театру абсурда приплели даже маленьких детей

С каждым днем оккупации россияне возвращают в Мелитополь все больше "совка", особенно заметно это в сакральный для них день 9 мая, — оккупанты залаговременно и старательно готовились к празднованию и показали на нем "русский мир" во всей красе.

В распоряжении "Телеграфа" оказались эксклюзивные фото и видео с места событий.

Стоит заметить, что изначально на улицах было немного людей, разъезжали одни только оккупанты на своей технике.

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Но ближе к 10 утра люди стали выходить. На так называемый "парад" пускали только через специальные турникеты металлоискателей, а за парадом с крыш наблюдали снайперы.

Людей согнали не сильно много, но прилично
Людей согнали не сильно много, но прилично
Всех пропускают через рамки металлодетектора
Всех пропускают через рамки металлодетектора
Пригнали много силовиков
Пригнали много силовиков
Кругом все пестрит советскими флагами
Кругом все пестрит советскими флагами
На крышах снайперы - вдруг кто посмеет выступить против "русского мира"?
На крышах снайперы - вдруг кто посмеет выступить против "русского мира"?

Мы ранее уже писали, что к 9 мая в Мелитополе детей заставляли носить георгиевские ленты и заучивать тематические стишки, и вот результат, — маленькие девочки в камуфляже и символах кремлевского победобесия.

Россияне только пришли, а уже зомбируют украинских детей
Россияне только пришли, а уже зомбируют украинских детей
Пропаганде все возрасты покорны
Пропаганде все возрасты покорны

Флаги россии мелькают, но куда больше по городу красных советских флагов, а на фоне всего этого играют советские "хиты" Второй мировой войны.

Как выглядит "парад" со стороны
Как выглядит "парад" со стороны
Силовиков с оружием прям очень много
Силовиков с оружием прям очень много

Ранее "Телеграф" расписывал реалии жизни сегодня в оккупированном Мелитополе, рассказывал, какие там сейчас цены и порядки.

Заметим, что накануне советник главы Офиса президента Алексей Арестович признал, что Украина "прое**ла" Херсон и Мариуполь.

Теги:
#Мелитополь #9 мая
На 9 мая в оккупированном Мелитополе показали "советский шик"
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Снайперы на крышах, советские флаги и "хиты" СССР: как Мелитополь встречает 9 мая
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На 9 мая в оккупированном Мелитополе показали "советский шик"
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