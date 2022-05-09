Снайперы на крышах, советские флаги и "хиты" СССР: как Мелитополь встречает 9 мая

К театру абсурда приплели даже маленьких детей

С каждым днем оккупации россияне возвращают в Мелитополь все больше "совка", особенно заметно это в сакральный для них день 9 мая, — оккупанты залаговременно и старательно готовились к празднованию и показали на нем "русский мир" во всей красе.

В распоряжении "Телеграфа" оказались эксклюзивные фото и видео с места событий.

Стоит заметить, что изначально на улицах было немного людей, разъезжали одни только оккупанты на своей технике.

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Но ближе к 10 утра люди стали выходить. На так называемый "парад" пускали только через специальные турникеты металлоискателей, а за парадом с крыш наблюдали снайперы.

Людей согнали не сильно много, но прилично

Всех пропускают через рамки металлодетектора

Пригнали много силовиков

Кругом все пестрит советскими флагами

На крышах снайперы - вдруг кто посмеет выступить против "русского мира"?

Мы ранее уже писали, что к 9 мая в Мелитополе детей заставляли носить георгиевские ленты и заучивать тематические стишки, и вот результат, — маленькие девочки в камуфляже и символах кремлевского победобесия.

Россияне только пришли, а уже зомбируют украинских детей

Пропаганде все возрасты покорны

Флаги россии мелькают, но куда больше по городу красных советских флагов, а на фоне всего этого играют советские "хиты" Второй мировой войны.

Как выглядит "парад" со стороны

Силовиков с оружием прям очень много

Ранее "Телеграф" расписывал реалии жизни сегодня в оккупированном Мелитополе, рассказывал, какие там сейчас цены и порядки.

Заметим, что накануне советник главы Офиса президента Алексей Арестович признал, что Украина "прое**ла" Херсон и Мариуполь.