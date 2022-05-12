Фракция ОПЗЖ в Раде официально распущена: что с депутатами

Мандаты нардепы решили не складывать

В Верховной Раде Украины окончательно ликвидирована фракция политической партии "Оппозиционная платформа — за жизнь". О ее роспуске стало известно в четверг, 12 мая, на очередном заседании парламента.

Информацию сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram.

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Известно, что роспуск фракции был добровольным решением. Об этом депутаты и заявили на очередном собрании с коллегами из других партий. При этом мандаты остались при бывших представителях "ОПЗЖ", которые нынче для себя определили для себя новый курс, сформировав отдельную депутатскую группу.

Как уже ранее сообщалось, ее назвали "Платформой за жизнь и мир". Объединение возглавил экс-соруководитель фракции "Оппозиционной платформы…" Юрий Бойко. Всего в новой группе находится 23 нардепа, включая самого Бойко.

Таким образом народные избранники пытаются обойти запрет пророссийских партий, в список которых попала и ОПЗЖ. Более того — за окончательную ликвидацию таких политических сообществ голосовали даже сами депутаты из нынешней "Платформы за жизнь и мир".

Напомним, что деятельность фракции "ОПЗЖ" в парламенте была приостановлена еще 14 апреля. Работа же партии целиком попала под ограничения спустя месяц после начала полномасштабной войны рф с Украиной — 26 марта.

Также "Телеграф" писал, что кроме "Оппоплатформы" под запрет в Украине попали еще десять пророссийских партий. Они должны быть ликвидированы в законном порядке.