Будут "военные шаги": МИД рф открыто угрожает Швеции и Финляндии

Кремлевские политики не слишком умеют в дипломатию

Желание Швеции и Финляндии стать полноценными членами НАТО рассматривается россией как "угроза нацбезопасности". Согласно заявлениям Министерства иностранных дел рф, в Москве уже готовятся ответные военно-технические "шаги" на подобные решения соседних стран.

Об этом сообщается в официальном заявлении российского дипломатического ведомства.

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Конкретной информации о анонсированных "шагах" в Кремле не дают. Однако предупреждают, что они будут не только военно-техническими, но и "иного характера". При этом больше всего претензия у Москвы к финскому правительству. Вероятно, потому, что со Швецией общей границы рф не имеет.

Так, в МИД рф подчеркнули, что если Финляндия действительно вступит в НАТО, это обернется "серьезным ущербом" для двухсторонних отношений с россией. Также подобное решение назвали "прямым нарушением международно-правовых обязательств Финляндии".

Отдельно от россиян "досталось" и НАТО. По мнению кремлевских политиков, единственная цель Альянса — это максимально "подобраться" к российским границам.

"Цель НАТО, страны-члены которой напористо убеждали финскую сторону в безальтернативности членства в альянсе, ясна – продолжить расширение к границам россии, создать еще один фланг для военной угрозы нашей стране", — подчеркнули в официальном заявлении МИД рф.

Ни Швеция, ни Финляндия пока официально на такие претензии не отреагировали.

Ранее "Телеграф" писал, что свое несогласие с решением финнов и шведов стать членами НАТО высказывал и пресс-секретарь путина дмитрий песков. Помимо этого он отличился еще несколькими громкими заявлениями, среди которых — и обвинение Запада в начале войны в Украине.