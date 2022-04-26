Укр

Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО раньше, чем ожидалось: в СМИ назвали дату

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
32
Премьеры Швеции и Финляндии Магдалена Андерссон и Санна Марин Новость обновлена 26 апреля 2022, 02:41
Премьеры Швеции и Финляндии Магдалена Андерссон и Санна Марин

У россии под боком появятся еще две страны НАТО

Швеция и Финляндия намерены одновременно подадать заявки на вступление в НАТО и это будет сделано уже в средине мая.

Об этом сообщает финское издание Iltalehti и шведская газета Expressen.

В частности, отмечается, что Швеция предложила подать заявку в один и тот же день, а Финляндия согласилась на это при условии, что шведское правительство приняло решение о членстве в Альянсе.

Главы правительства двух стран сообщили, что российское вторжение в Украину изменило мнение о НАТО среди жителей Скандинавских стран, а также о том, что переменам подвергся весь "ландшафт безопасности" в Европе.

Также отмечается, что Швеция намерена закончить проверку состояния своих войск до 13 мая, а не до 31 мая, как это ожидалось ранее.

По информации Expressen, подача совместной заявки в НАТО может произойти уже 16 мая во время визита президента Финляндии в Стокгольм. Впрочем, пока подтверждения этому нет.

Напомним, что после начала вторжения россии в Украину жители Финляндии резко поменяли свое мнение относительно вступления в НАТО и если ранее они в большинстве своем выступали против, то теперь опросы фиксируют резкий рост поддержки вступления в Альянс.

Ранее предполагалось, что Финляндия может подать заявку уже в начале лета этого года. Швеция же планировала вступить несколько позже.

Властям россии такой шаг не нравится, поэтому в Москве уже даже начали открыто угрожать этим странам.

Теги:
#НАТО #Швеция #Россия #Финляндия
Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов были освобождены от оккупантов
Украина
Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов были освобождены от оккупантов
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов были освобождены от оккупантов
Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов были освобождены от оккупантов
Дата публикации
Категория
Вокруг Кривого Рога участились обстрелы
Обстрелы на Днепропетровщине участились: Вилкул рассказал о прилете "Смерчей"
Дата публикации
Категория
Оккупанты вводят в Херсоне свои правила
Жизнь в оккупации. Херсон: безработица, космические цены, исчезновение людей и новая "Буча"
Дата публикации
Категория
Танк немецкого производства Leopard
Украина может получить танки Leopard от Германии: что известно
Дата публикации
Категория
Противостояние российским оккупантам продолжается
Война – день 62: россияне давят на Донбассе, а Украина запасается новейшим вооружением