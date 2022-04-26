Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО раньше, чем ожидалось: в СМИ назвали дату

У россии под боком появятся еще две страны НАТО

Швеция и Финляндия намерены одновременно подадать заявки на вступление в НАТО и это будет сделано уже в средине мая.

Об этом сообщает финское издание Iltalehti и шведская газета Expressen.

В частности, отмечается, что Швеция предложила подать заявку в один и тот же день, а Финляндия согласилась на это при условии, что шведское правительство приняло решение о членстве в Альянсе.

Главы правительства двух стран сообщили, что российское вторжение в Украину изменило мнение о НАТО среди жителей Скандинавских стран, а также о том, что переменам подвергся весь "ландшафт безопасности" в Европе.

Также отмечается, что Швеция намерена закончить проверку состояния своих войск до 13 мая, а не до 31 мая, как это ожидалось ранее.

По информации Expressen, подача совместной заявки в НАТО может произойти уже 16 мая во время визита президента Финляндии в Стокгольм. Впрочем, пока подтверждения этому нет.

Напомним, что после начала вторжения россии в Украину жители Финляндии резко поменяли свое мнение относительно вступления в НАТО и если ранее они в большинстве своем выступали против, то теперь опросы фиксируют резкий рост поддержки вступления в Альянс.

Ранее предполагалось, что Финляндия может подать заявку уже в начале лета этого года. Швеция же планировала вступить несколько позже.

Властям россии такой шаг не нравится, поэтому в Москве уже даже начали открыто угрожать этим странам.