Укр

россия уже летом может получить еще две страны НАТО под боком: подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Финские военнослужащие Новость обновлена 11 апреля 2022, 05:17
Финские военнослужащие

Вторжение россиян в Украину заставило еще две страны пересмотреть отношение к НАТО

Финляндия и Швеция могут присоединиться к НАТО уже в начале лета 2022 года, пересмотреть свой нейтралитет их подтолкнуло вторжение россии в Украину.

Как сообщает The Times, Финляндия может подать заявку уже в июне этого года, а Швеция последует ее примеру чуть позже.

Примечательно, что россия уже заявляла, что такой шаг будет иметь "разрушительные последствия" для их стран. Так например российский сенатор Владимир Джабаров и вовсе заявил, что финны в случае вступления в Альянс "сами подпишут карту на уничтожение своей страны"

Обе страны никогда не были частью НАТО и предпочитали акцентировать внимание на собственной обороноспособности, однако после начала российского вторжения в Украину правительствам пришлось пересмотреть свои приоритеты. Резкое изменение общественных настроений относительно вступления в Альянс были также зафиксированы и проведенными накануне опросами.

"россия не такой сосед, как мы думали", — сказала ранее премьер Финляндии Санна Марин, добавив, что вопрос вступления в НАТО будет тщательно рассмотрен, однако тратить на это много времени там не намерены.

Кроме того и Финляндия и Швеция проводят проверки своих вооруженных сил на случай, если россия решит воплотить в жизнь свои угрозы и начать еще одно вторжение.

Как сообщалось ранее, Финляндия рассматривает возможность в ближайшее время полностью отказаться от российских энергоносителей.

Теги:
#Украина #НАТО #Швеция #Россия #Финляндия
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