россия уже летом может получить еще две страны НАТО под боком: подробности
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Вторжение россиян в Украину заставило еще две страны пересмотреть отношение к НАТО
Финляндия и Швеция могут присоединиться к НАТО уже в начале лета 2022 года, пересмотреть свой нейтралитет их подтолкнуло вторжение россии в Украину.
Как сообщает The Times, Финляндия может подать заявку уже в июне этого года, а Швеция последует ее примеру чуть позже.
Примечательно, что россия уже заявляла, что такой шаг будет иметь "разрушительные последствия" для их стран. Так например российский сенатор Владимир Джабаров и вовсе заявил, что финны в случае вступления в Альянс "сами подпишут карту на уничтожение своей страны"
Обе страны никогда не были частью НАТО и предпочитали акцентировать внимание на собственной обороноспособности, однако после начала российского вторжения в Украину правительствам пришлось пересмотреть свои приоритеты. Резкое изменение общественных настроений относительно вступления в Альянс были также зафиксированы и проведенными накануне опросами.
"россия не такой сосед, как мы думали", — сказала ранее премьер Финляндии Санна Марин, добавив, что вопрос вступления в НАТО будет тщательно рассмотрен, однако тратить на это много времени там не намерены.
Кроме того и Финляндия и Швеция проводят проверки своих вооруженных сил на случай, если россия решит воплотить в жизнь свои угрозы и начать еще одно вторжение.
Как сообщалось ранее, Финляндия рассматривает возможность в ближайшее время полностью отказаться от российских энергоносителей.
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