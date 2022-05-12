Война с россией: "голос" путина выступил с целой кучей жалоб

По мнению политика, Москва "даст ответ" любой стране, которая помешает "спецоперации" в Украине

В связи с неудачами в Украине, позицией Запада и перспективами расширения блока НАТО риторика кремля становится все более агрессивной. С очередным ворохом заявлений по поводу "спецоперации в Украине", действий Запада и расширения Альянса выступил пресс-секретарь президента россии владимира путина дмитрий песков.

Более детально о том, что политик рассказал росСМИ в четверг, 12 мая, сообщает "Телеграф".

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Война и переговоры с Украиной

От проведения "спецоперации", как именуют в Москве войну, россия пока не собирается отказываться. Более того — по мнению дмитрия пескова, российские войска готовы быстро и решительно отреагировать, если кто-то из других стран "попытается влезть" в этот конфликт.

Также в очередной раз было озвучено невразумительный тезис о том, что российское правительство якобы не хотело начинать войну, однако "его вынудили".

"россия сделала все, чтобы не начинать "спецоперацию" в Украине, но с нами не захотели разговаривать", — заявил политик.

Интересно, что при этом именно кровавый диктатор владимир путин уже не первый месяц (и даже год) откровенно игнорирует все предложения украинской стороны и лично президента Владимира Зеленского насчет прямой встречи.

В целом же, как утверждает пресс-секретарь путина, нынешние переговоры Украины и россии не слишком продуктивны, "похвастаться сейчас нечем".

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О вступлении стран в НАТО

По мнению дмитрия пескова, абсолютно все в мире не хотят увидеть прямого столкновения рф и НАТО. Поэтому на дипломатическом уровне этого пока что пытаются избегать. Однако россия все равно видит исходящую от Альянса угрозу — в особенности со стороны скандинавских стран, которые ранее держали нейтралитет.

В первую очередь, песков высказался о Финляндии и Швеции. По словам политика, членство этих стран в НАТО "безусловно угрожает безопасности россии". Подкрепляя слова "рупора Кремля" в МИД рф уже заявили, что рф будет "вынуждена принять ответные шаги военно-технического и иного характера для устранения угроз".

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О проблемах на границе с Украиной

Ситуация в Белгородской области, где регулярно происходит "хлопки", а местные жители утверждают, что их обстреливают, весьма критично воспринимается Москвой. песков заявляет, что россия обязательно примет дополнительные меры, дабы укрепить безопасность ближайших к Украине регионов.

Что именно подразумевает политик под этими словами, до конца не ясно, ведь российские войска и так уже дислоцируются рядом с Белгородом. Разница лишь в том, что они осуществляют не оборону, а нападение — в том числе на Харьковщину. Впрочем, по заявлениям советника главы ОП Алексея Арестовича, часть войск в Белгородской области уже разбита украинскими военнослужащими.