"Садитесь, двойка": Арестович рассказал о "чистках" в руководстве российской армии

Под удар попал даже начальник генштаба россии

Российское руководство занялось "чисткой" руководства генерального штаба и военных подразделений, что говорит о том, что в кремле "поставили им оценку".

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время разговора с правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам это коснулось даже главы российского генштаба валерия герасимова, по которому в настоящее время решается вопрос о том, давать ли ему "испытательный срок" или нет.

"Это еще нужно проверить – могут оставить, могут сказать: "Еще раз, шанс испытательный", — сказал он.

Кроме того, Арестович сообщил, что под удар попал командующий 1-й танковой армии, которая воевала на Севере Украины, а позже под Изюмом. Против него открыто уголовное дело, которое может быть переквалифицировано по статье о госизмене.

Также были сменены заместитель главы генштаба и руководитель Центрального военного округа.

"Именно российское руководство выдало оценку своим военным за проведение операции. Садитесь, двойка", — сказал Арестович и добавил, что дальнейшая судьба отстраненных лиц "печальна".

Как сообщалось ранее, журналисты-расследователи Центра анализа европейской политики (CEPA) выяснили, что российское ФСБ "отстранили" от ведения любых операций, связанных с Украиной, что может свидетельствовать о напряжении в отношениях между политиками и спецслужбой