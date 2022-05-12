"Сідайте, двійка": Арестович розповів про "чистки" у керівництві російської армії

Під удар потрапив навіть начальник генштабу росії

Російське керівництво зайнялося "чисткою" керівництва генерального штабу та військових підрозділів, що говорить про те, що у кремлі "поставили їм оцінку".

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час розмови із правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, це торкнулося навіть голови російського генштабу валерія герасимова, за яким нині вирішується питання про те, чи давати йому "випробувальний термін", чи ні.

"Це ще потрібно перевірити — можуть залишити, можуть сказати: "Ще раз, шанс випробувальний", — сказав він.

Крім того, Арестович повідомив, що під удар потрапив командувач 1-ї танкової армії, яка воювала на Півночі України, а пізніше під Ізюмом. Проти нього відкрито кримінальну справу, яка може бути перекваліфікована за статтею про держзраду.

Також було змінено заступника голови генштабу та керівника Центрального військового округу.

"Саме російське керівництво видало оцінку своїм військовим за проведення операції. Сідайте, двійка", — сказав Арестович і додав, що подальша доля відсторонених осіб є "сумною".

Як повідомлялося раніше, журналісти-розслідувачі Центру аналізу європейської політики (CEPA) з’ясували, що російське ФСБ "усунули" від ведення будь-яких операцій, пов’язаних з Україною, що може свідчити про напруження у відносинах між політиками та спецслужбою.