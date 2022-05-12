Siemens уходит из россии: в сети объяснили, почему это мощный удар по рф

Прибыли компании упали, а вот риски из-за антироссийских санкций существенно выросли

Немецкий концерн Siemens, являющийся вторым в мире и крупнейшим в Европе, работающим в области электротехники, электроники, энергетики, машиностроения, медицины, связи и светотехники, идет с российского рынка из-за войны в Украине.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Об этом в четверг, 12 мая, официально заявил президент и генеральный директор Siemens AG Роланд Буш, отметив, что компания поддерживает международное сообщество и призывает к миру.

"Мы осуждаем войну в Украине и решили провести упорядоченный процесс, чтобы свернуть нашу промышленную деятельность в россии. В то же время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем международное сообщество в призывах к миру", — говорится в тексте заявления.

В Украине уже успели прокомментировать громкое заявление германского концерна. В частности, блоггер Антон Швец на своей странице в соцсети объяснил, какие последствия это может повлечь для россии, добавив, что их даже сложно представить.

"Это не просто заявление о выходе, которых мы уже слышали много. Это анонс пошагового роадмапа с выхода. Скоростные поезда "Сапсан", российские электростанции, промышленное оборудование в машиностроении и металлургии – это все "Сименс". Последствия выхода "Сименса" из россии сложно даже представить. Переможенька", — говорится в тексте публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что все больше китайских компаний из-за западных санкций против москвы отказываются сотрудничать с рф даже несмотря на то, что Китай решил, не присоединяться к санкциям против страны-агрессора.