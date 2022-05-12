В россии появляются улицы в честь боевиков "ДНР": названы две цели

Таким образом россиян "готовят" к "присоединению "ЛНР" и "ДНР" к россии".

В россии заявили о планах назвать улицы сразу в нескольких регионах в честь боевиков "ДНР". Как удалось выяснить журналистам "Медузы", делается это неспроста. Цель российской власти — "подготовить" жителей рф к "присоединению "ДНР" и "ЛНР", которого бы так хотелось путину.

Подробности "Медуза" рассказала в своем репортаже.

Честно о войне читайте в нашем Телеграме

Так, как пишут журналисты, объявление о том, что в городах появятся улицы ликвидированных боевиков "ДНР" Владимира Жоги и Александра Захарченко российские власти сообщили 9 мая. Улицы назовут их именами в Курске, Пензе, Ростове, Грозном, Брянске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Майкопе и еще нескольких российских городах.

Три источника "Медузы", близких к Кремлю, подчеркнули, что эти инициативы разработаны в управлении общественных проектов администрации президента рф.

"В основном [местные власти] выбирают Захарченко и Жогу, чтобы не заострять внимание на потерях российской армии. Особо инициативные сочетают и Захарченко, и Жогу. Для нацреспублик идея с местными военными тоже подходит", — говорит один из источников в Кремле.

Читайте также: Категория Новости России У путина опять пригрозили ядерной войной: кто на этот раз Своей вины за развязанную войну с Украиной в рф не видят

По информации собеседников "Медузы", одна из основных целей появления улиц в честь "героев Донбасса" — еще больше символически сблизить войну в Украине и Великую Отечественную: "У нее [войны в Украине] тоже должны быть герои, которые бьются с нацизмом. А переименование улиц старшему и среднему поколению знакомо с советских времен".

Другой собеседник "Медузы" назвал еще одну цель кампании: по его словам, так россиян "готовят" к "присоединению "ЛНР" и "ДНР" к россии".

"Идет подготовка общественного мнения к вступлению "ДНР" и "ЛНР" в состав рф. На восстановление республик будут выделяться бюджетные деньги, а людям и так трудно из-за инфляции в стране. Так они будут понимать — тратим не на чужих, на своих. Через названия улиц такая общая идентичность может создаваться, будет преодолеваться разделение на "мы" и "они", — сказал он.

Как писал "Телеграф", ранее владимир путин, возглавляющий россию, написал поздравительное письмо с восьмой годовщиной референдума в оккупированных регионах Донецкой области, в котором снова дал волю фантазии и заявил про вековые культурные и духовные традиции и дружбу с братской россией.