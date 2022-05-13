Наслідки удару ЗСУ по окупантах на Зміїному показали на фото із супутника
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Одному із судів вдалося ухилитися від випущеної по ньому ракети
У п’ятницю, 13 травня, Maxar Technologies опублікували свіжі знімки місцевості поряд із островом Зміїний. Як відомо, у цьому квадраті чорноморської акваторії нещодавно було виведено з ладу корабель "Всеволод Бобров", а нинішні фото свідчать про додаткову шкоду, якої завдали російському флоту.
Подробиці повідомляє CNN, повідомляє "Телеграф".
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Крім того, що супутник зміг засікти нові руйнування російської військової інфраструктури на Зміїному, йому ще вдалося зняти і атаку українських захисників на катери ворожого флоту. Удар був здійснений у четвер, 12 травня.
На знімку чітко видно кілька стовпів диму поруч із десантним кораблем класу "Серна", який ідентифікований завдяки можливостям Maxar. Одному із судів, швидше за все, вдалося ухилитись від прямого удару — крутий поворот корабля вдалося зняти прямо з космосу.
Слід зазначити, що біля берегів Зміїного пришвартована баржа з вантажопідйомним краном. Цілком імовірно, що судно пригнали для підняття інших катерів з дна Чорного моря, які були туди відправлені влучними ударами "Байрактарів" та іншою вогневою міццю ЗСУ.
Поряд з баржею, до речі, чітко видно контури ще одного корабля — також класу "Серна", який вже "спочиває" під водою. За яких обставин відбулося його "занурення", невідомо.
Варто зазначити, що раніше на Одещині підтверджували знищення російського десантного катера біля острова Зміїний, а також пряме потрапляння в вертоліт росіян, який прибув на Зміїний.
Загалом же острів уже перетворився на справжнє "цвинтар" російських військових кораблів — українські захисники регулярно проводять розвідувальні "рейди" і по можливості вдаряють по ворожій техніці.