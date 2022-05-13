Наслідки удару ЗСУ по окупантах на Зміїному показали на фото із супутника

Одному із судів вдалося ухилитися від випущеної по ньому ракети

У п’ятницю, 13 травня, Maxar Technologies опублікували свіжі знімки місцевості поряд із островом Зміїний. Як відомо, у цьому квадраті чорноморської акваторії нещодавно було виведено з ладу корабель "Всеволод Бобров", а нинішні фото свідчать про додаткову шкоду, якої завдали російському флоту.

Подробиці повідомляє CNN, повідомляє "Телеграф".

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Крім того, що супутник зміг засікти нові руйнування російської військової інфраструктури на Зміїному, йому ще вдалося зняти і атаку українських захисників на катери ворожого флоту. Удар був здійснений у четвер, 12 травня.

Атака біля Зміїного

На знімку чітко видно кілька стовпів диму поруч із десантним кораблем класу "Серна", який ідентифікований завдяки можливостям Maxar. Одному із судів, швидше за все, вдалося ухилитись від прямого удару — крутий поворот корабля вдалося зняти прямо з космосу.

Маневр російського катера

Слід зазначити, що біля берегів Зміїного пришвартована баржа з вантажопідйомним краном. Цілком імовірно, що судно пригнали для підняття інших катерів з дна Чорного моря, які були туди відправлені влучними ударами "Байрактарів" та іншою вогневою міццю ЗСУ.

Вантажна баржа і корабель, що потонув, біля берегів Зміїного.

Поряд з баржею, до речі, чітко видно контури ще одного корабля — також класу "Серна", який вже "спочиває" під водою. За яких обставин відбулося його "занурення", невідомо.

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Варто зазначити, що раніше на Одещині підтверджували знищення російського десантного катера біля острова Зміїний, а також пряме потрапляння в вертоліт росіян, який прибув на Зміїний.

Наслідки атаки на росіян, які перебували на Зміїному

Загалом же острів уже перетворився на справжнє "цвинтар" російських військових кораблів — українські захисники регулярно проводять розвідувальні "рейди" і по можливості вдаряють по ворожій техніці.