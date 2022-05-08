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Авіаційні баталії та цвинтар російських катерів: у ЗСУ розповіли, що відбувається біля острова Зміїний

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Український острів Зміїний у Чорному морі Новина оновлена 08 травня 2022, 04:31
Український острів Зміїний у Чорному морі

росія за день втратила біля острова Зміїний три катери, ще один сильно пошкоджений.

У Чорному морі поблизу острова Зміїний, де українським прикордонником була сказана вже легендарна фраза про те, куди йти російському військовому кораблю, тривають активні бойові дії.

Як повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ у зведенні за 7 травня, поблизу українського острова розгорнулися "справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків".

Результатом активності української авіації стали відчутні втрати росіян, "як у "острівних силах", так і в морських судах".

Докладніше про завдані ворогові втрати в акваторії острова розповіли в оперативному командуванні "Південь".

"У острова Зміїний, який стає вже легендарним плацдармом феєричного зменшення сил і потужностей рашистів, точними атаками "Байрактарів" знищено десантний катер типу "Серна" із ЗРК "Тор", 2 десантно-штурмові катери типу "Раптор", а ще один істотно пошкоджений", — йдеться у зведенні.

Як наслідок, 46 російських солдатів зі складу екіпажів та десанту "відмінусовані" від живої сили ворога.

Як повідомлялося, це вже далеко не перші втрати росіян у районі Зміїного. Так, 2 травня українські військові ювелірно знищили два російські катери і навіть показали відео їх ліквідації.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Острів Зміїний #Втрати #Катери #ЗСУ
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