В россии определяются с заменой крейсеру "Москва": назван главный кандидат

Ракетный катер носит на себе крылатые ракеты "Калибр".

После того как украинской ракетой "Нептун" был затоплен флагман Черноморского флота россии крейсер "Москва", его место оказалось вакантным. Новым лидерским кораблем может стать фрегат "Адмирал Макаров".

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник. "Адмирал Макаров" — один из трех фрегатов дальней морской зоны.

Ракетный фрегат стал частью российского флота в конце декабря 2017 года. Он предназначен для уничтожения кораблей, подлодок, обстрела берега, патрулей и морских коммуникаций. Может развивать скорость почти 56 км в час, плавать автономно 30 дней.

На вооружении:

крылатые ракеты "Калибр"

ракетный комплекс "Штиль"

артиллерийская установка калибра 100мм

зенитная артиллерия

реактивная бомбовая установка и торпеды

может нести вертолет.

Именно "Адмирал Макаров" называли вероятной жертвой удара Вооруженных сил Украины по оккупантам возле острова Змеиный. Позднее информация не подтвердилась. Отметим, что его вооружение называют "уступающим" предыдущему флагману. Официально преемником "Москвы" он еще не назван.

До этого (в 2021) появлялась информация о будущем флагмане флота — десантном корабле с вертолетами "Митрофан Москаленко", который строится в Керчи.

В сети по этому поводу уже распространяются шутки, что россия сама выбрала новую цель для ВСУ, а также вспоминают гибель того, чьим именем назван фрегат.

Напомним, в сети несколько дней назад опубликовали запись, которую называют последней радиопередачей с "Москвы". В ней говорится о пробоине ниже ватерлинии, хотя по российской версии причиной гибели судна был пожар.

Как писал "Телеграф", из-за этого семьи российских срочников "футболят" официальные инстанции, а почти весь экипаж отказались признавать погибшими, а назвали "пропавшими без вести".