"Ясно, вычеркиваем": в сети смеются над записью последнего разговора экипажа крейсера "Москва"

Связист крейсера четко сообщил, что произошло с судном

Российские власти полностью отрицают тот факт, что флагман российского Черноморского флота — крейсер "Москва" — пошел ко дну после встречи с двумя украинскими ракетами "Нептун". Между тем в сети появился перехват последних переговоров на ракетном судне флота РФ, доказывающих правдивость этой информации.

Его в воскресенье, 15 мая, опубликовало оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины.

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На записи с крейсера "Москва", который сейчас украшает дно Черного моря, связист сообщает на берег о двух попаданиях в судно и необходимости спасения экипажа.

"Второй буксир, как слышно? Прием. Второй буксир, подтверждаю, внештатное ЧП. "Москва" — две пробоины, ляжет на бок. Пробоина ниже ватерлинии, крены 30 градусов, ляжет на бок", — сообщил член экипажа российского корабля.

Он также добавил, что крейсер "не имеет хода на сближение с буксиром" и "проводит посильное спасение экипажа".

Стоит отметить, что пользователи сети Facebook эту аудиозапись из российского крейсера "Москва" встретили шутками. Отметив, что из этого мог бы получиться новый хит. А еще некоторые написали: "Москва сгорела и утонула, пошла ко дну, на корм акулам". Конечно, без благодарности украинским военным не обошлось.

Стоит отметить, что крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей армии россии в войне с Украиной. Стоимость корабля примерно 750 млн долларов. До этого самой дорогой потерей российских оккупантов стал десантный самолет ИЛ-76, который оценили в 86 млн долларов.

Напомним, что именно этот корабль участвовал в захвате острова Змеиный 24 февраля 2022 года, а после этого он оказывал огневую поддержку действующим в Николаевской области российским частям. Украинская армия ударила по вражескому судну двумя ракетами "Нептун", чем существенно его повредила.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские власти не назвали истинную причину пожара на крейсере "Москва", заявив лишь, что в результате пожара на корабле сдетонировал боезапас. Тем временем удар по "Москве" породил в сети массу мемов и шуток, а известный артист даже посвятил подбитому кораблю стихотворение.