Мины в Одессе и кассетные снаряды в Николаеве: военнослужащие сообщили об опасности на юге

На южных фронтах ситуация остается напряженной

Побережье Черного моря в Одессе опасно для посещения, ведь из-за шторма есть угроза выбрасывания на берег морских мин.

Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщило оперативное командование "Юг".

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"Напоминаем об опасности посещения побережья — после штормовых ветров вероятный выброс морских мин. И традиционно — не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Война продолжается даже в воскресенье", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Черном и Азовском морях корабельные группировки оккупантов пытаются изолировать районы боевых действий и заблокировать гражданское судоходство.

Кроме того, военнослужащие сообщили о ситуации на южных фронтах Украины. Так, в Николаевской области были зафиксированы обстрелы Широковской общины — из-за прямых попаданий там сгорели дома, однако обошлось без пострадавших. Также были обстрелы Березнеговатской общины – информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Также были обстрелы самого Николаева, где враг бил артиллерией по жилым кварталам. Очередная серия взрывов в городе прогремела около 22:00 22 мая. Городской голова Александр Сенкевич сообщил, что враг применил кассетные снаряды.

В Херсонской области ситуация остается сложной, ведь взрывы и обстрелы зафиксированы во всех районах. Местные жители сообщают о минировании мостов и дорог, по которым жители могли бы выбраться на подконтрольную Украине территорию.

Напомним, что побережье Черного моря в Одессе еще очень не скоро станет снова безопасным для купания – разминирование может занять годы. Такой прогноз озвучил советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Как сообщал "Телеграф", морские мины также заметили у берегов Черного моря в Турции и Румынии. В украинском МИД заявили, что россия таким образом занимается "морским разбоем".