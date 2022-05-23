Рамштайн-2 состоялся: к десяткам стран-помощников Украины добавились еще четыре

На встрече обсудили актуальные потребности Украины в оружии

В понедельник, 23 мая, министр обороны США Ллойд Остин провел онлайн-заседание с представителями более 40 стран-членов НАТО и союзников, чтобы обсудить военную поддержку Украины. В этот раз к встрече присоединились еще четыре страны, которые могут стать нашими союзниками.

Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что заседание было разделено на три блока:

Ситуация на поле боя в Украине; Военная помощь, которая уже была предоставлена Украине странами-участниками; Обсуждались актуальные потребности Украины в борьбе с российскими оккупантами.

Важен тот факт, что к "Рамштайну-2" присоединились четыре новых страны, которые в прошлый раз отсутствовали — Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово. Это может свидетельствовать о том, что союзников в Украины станет еще больше.

Глава оборонного ведомства США Ллойд Остин подчеркнул, что после первой встречи контактной группы на авиабазе "Рамштайн" в Германии удалось добиться определенного прогресса.

"После российского вторжения 24 февраля более 40 наших союзников и партнеров со всего мира активизировались, чтобы оказать важную помощь в безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя, и сегодня для нас большая честь видеть с нами лидеров обороны из 44 стран, а также представителей НАТО и ЕС", – сказал Остин.

Также на онлайн-встрече были представители Украины – в частности, министр обороны Алексей Резников, заместитель главнокомандующего ВСУ, представитель ГУР при Минобороны. В ведомстве пока результаты встречи не комментировались.

Напомним, что предыдущая встреча прошла 26 апреля на немецкой базе "Рамштайн". На нее съехались представители стран НАТО и другие союзники Запада за пределами региона. Согласно информации в западных СМИ, на этой встрече США убедились, что могут продолжать поставки вооружения Украине, а также в том, что ВСУ получат именно то оружие, которое им нужно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США одобрили дополнительные поставки оружия для Украины на сумму $100 млн, в которые войдет еще одна партия гаубиц М-777, контрбатарейные радары и другая техника.