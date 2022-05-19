Ищут "вундерваффе": Зеленский объяснил, что значат заявления россиян о боевых лазерах

Президент напомнил, что в нацистской Германии перед поражением тоже любили придумывать "чудо-оружие"

То, что оккупанты собираются применять какие-то "передовые лазерные установки" в Украине может свидетельствовать лишь об их незавидном положении на фронте

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении по итогам 18 мая.

В частности он обратил внимание, что российские чиновники, анонсировавшие это, заявили, что лазерное оружие будет применяться "для экономии ракет".

"Им приходится экономить ракеты и как-то это объяснять. То есть те 2 тысячи ракет, которые российская армия выпустила по Украине, была основной частью их запаса ракет. То есть далее только остатки", — подчеркнул он.

Зеленский напомнил, что все уже увидели, как россия воюет — срочниками без должной подготовки, мародерами, устаревшей бронетехникой и запрещенными фосфорными бомбами, которые применяются против школ и жилых домов.

"В пропаганде нацистской Германии был такой термин как "wunderwaffe". Чудо-оружие. Чем более ясно становилось, что у них нет шансов в войне, тем больше было пропагандистских разговоров о "чудесном оружии", которое будет якобы таким мощным, что обеспечит перелом в войне", — сказал президент.

Он добавил, что разговоры о лазерном оружии свидетельствует о том, что свое "вундерваффе" начала искать и россия.

"Это свидетельствует о полном провале вторжения, а также о том, что они бояться признать, что на высшем государственном и военном уровнях допущены катастрофические ошибки. Так что будут придумывать еще не одно "вундерваффе" пока Вооруженные силы Украины будут шаг за шагом освобождать нашу землю", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось ранее, вице-премьер рф Юрий Борисов 18 мая сообщил, что на вооружение российской армии начали поступать лазерные установки "Задира", которые позволят не тратить ракеты. Впрочем, сразу же после этого, его заявления породили массу шуток в сети.