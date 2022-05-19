Шукають "вундерваффе": Зеленський пояснив, що означають заяви росіян про бойові лазери

Президент нагадав, що у нацистській Німеччині перед поразкою теж любили вигадувати "чудо-зброю"

Те, що окупанти збираються застосовувати якісь "передові лазерні установки" в Україні, може свідчити лише про їхнє абияке становище на фронті.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за підсумками 18 травня.

Зокрема, він звернув увагу, що російські чиновники, які анонсували це, заявили, що лазерна зброя буде застосовуватися "для економії ракет".

"Їм доводиться економити ракети і якось це пояснювати. Тобто ті 2 тисячі ракет, які російська армія випустила по Україні, була основною частиною їхнього запасу ракет. Тобто далі лише залишки", — підкреслив він.

Зеленський нагадав, що всі вже побачили, як росія воює — строковиками без належної підготовки, мародерами, застарілою бронетехнікою та забороненими фосфорними бомбами, що застосовуються проти шкіл та житлових будинків.

"У пропаганді нацистської Німеччини був такий термін як "wunderwaffe". Чудо-зброя. Чим більш ясно ставало, що у них немає шансів у війні, тим більше було пропагандистських розмов про "чудесну зброю", яка буде нібито такою потужною, що забезпечить перелом у війні", — сказав президент.

Він додав, що розмови про лазерну зброю свідчить про те, що своє "вундерваффе" почала шукати і росія.

"Це свідчить про повний провал вторгнення, а також про те, що вони бояться визнати, що на вищому державному та військовому рівнях допущені катастрофічні помилки. Тож вигадуватимуть ще не одне "вундерваффе" поки що Збройні сили України будуть крок за кроком звільняти нашу землю ", — наголосив Зеленський.

Як повідомлялося раніше, віцепрем’єр росії Юрій Борисов 18 травня повідомив, що на озброєння російської армії почали надходити лазерні установки "Задира", які дозволять не витрачати ракети. Втім, відразу після цього, його заяви породили масу жартів у мережі.